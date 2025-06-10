Hedef, ‘KKTC’deki konut alım-satımını kolaylaştırmak

TC Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kıbrıs’ın kuzeyinin üç boyutlu dijital ikizinin hazırlanması için ihale çağrısına çıktı.

Yapılacak çalışma kapsamında Girne, Lefkoşa, Gazimağusa, Güzelyurt, İskele ve Lefke'deki yerleşim bölgelerinin 3 boyutlu dijital ikizi çıkarılacak. Elde edilecek bu veriler, ‘KKTC’deki konut alım-satımında kullanılacak.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, TC Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) Harita Dairesi Başkanlığı'nca çıkılan ihale kapsamında son teklif verme tarihi 26 haziran olarak belirlendi.

Yapılacak çalışma için ‘KKTC’ semalarında TKGM'ye ait haritalandırma uçakları havalanacak.

Habere göre Türkiye, Kıbrıs’ın kuzeyi genelinde, 1/1000 ölçekli meskun 1709 pafta ve meskun-gayrimeskun 8063 paftayı kapsayan alanda haritalandırma gerçekleştirecek.

Çalışmanın Temmuz ayında başlatılarak 2026 başında bitecek şekilde toplamda 6 ay sürmesi planlanıyor.