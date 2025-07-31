“Hedef, çiğ köfteciydi”

Kıbrıs’ın kuzeyinde bir kişiyi vurmaya geldiği öne sürülen 23 yaşındaki tetikçi zanlı Y.E.K., Lefkoşa’da tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Nazmi Doğan, mahkemede verdiği ifadede, zanlının 30 Temmuz 2025’te saat 23.00 sıralarında alınan bir ihbarla Lefkoşa Surlariçi’nde faaliyet gösteren bir otelde tespit edilip gözaltına alındığını belirtti.

Zanlı Y.E.K.’nin, Türkiye’de bulunan ve henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişiyle Demirhan’daki Erülkü Süpermarket içerisinde yer alan bir çiğ köftecinin silahla vurulması için plan yaptığı, bu amaçla gizli ittifak kurduğu ifade edildi.

Polis, zanlının gözaltına alındıktan sonra verdiği gönüllü ifadesinde suçunu kabul ettiğini, ancak ifadenin teyit ve tekzibinin yapılması gerektiğini belirtti. Ayrıca, zanlının Kıbrıs’ın kuzeyinde başka kimlerle bağlantıya geçtiğinin araştırıldığını vurguladı.

Soruşturmanın henüz başında olunduğunu ifade eden polis, zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, talebi değerlendirerek zanlı Y.E.K.’nin 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.