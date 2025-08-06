“Hedef 20 üniversite öğrencisine burs vermek”

Karakaya: “Şampiyon Meleklerin çalınan geleceklerini, hayallerini ve umutlarını başka öğrencilerin yaşatabilmesi için onlara destek olmak istedik”

Akın: “Desteğin küçüğü büyüğü yok. Her türlü destek Şampiyon Meleklerin adını ayakta tutuyor ve gençlerin geleceğine umut oluyor”

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği, aidat ve bağışçıların katkısıyla üniversite öğrencilerine burs veriyor.

Üç yılda 315 ortaokul ve lise öğrencisine maddi destek veren dernek, bu yıldan itibaren 20 üniversite öğrencisinin okul harcını karşılamayı hedefliyor.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği, 2025–2026 eğitim öğretim yılından itibaren, Doğu Akdeniz Üniversitesi’ndeki lisans programlarına kabul edilen belli sayıdaki üniversite öğrencisine, hazırlık sınıfı da dahil olmak üzere lisans eğitimleri boyunca, başarılı oldukları sürece eğitim harçlarını karşılayacak özel bir burs programı başlattı.

Burs için 1 Ağustos’ta başlayan başvurular, 20 Ağustos’a kadar devam edecek. Başvuru formu ve iletişim için Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’nin 0539 115 01 15 numaralı whatsApp hattına veya [email protected] adresine ulaşılabilecek.

Şampiyon Meleklerin, çalınan gelecekleri, hayalleri ve umutlarını başka öğrencilerin yaşatabilmesi amacıyla hayata geçirilen burs programıyla 20 gencin üniversite harçlarının ödenmesi hedefleniyor.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya ile Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Genel Sekteri Osman Akın, daha çok gence ulaşabilmek ve katkı sağlayabilmek adına tüm halka destek çağrısı yaptı.

Karakaya ve Akın, derneğe yapılan desteklerin önemine işaret ederek, destekçiler arttıkça, en küçük bağışın bile çok anlamlı olduğunu söyledi.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya ile Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Genel Sekteri Osman Akın, burs programı hakkında TAK muhabirine bilgiler verdi.

Karakaya: Başvuru kabul edilecek

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya, 2023-2024 akademik yılında dernek aidat ve bağışçıların katkısıyla 105 ortaokul ve lise öğrencisine 760,500 TL, 2024-2025 akademik yılında yine 105 ortaokul ve lise öğrencisine 1 milyon 296 bin TL burs verildiğini belirterek, 2025-2026 akademik yılında 105 ortaokul ve lise öğrencisine 2 milyon 500 TL’lik burs verilmesinin planlandığını kaydetti.

Bunun yanı sıra 2025-2026 akademik yılında dernek tarafından üniversite öğrencilerine de burs verileceğini aktaran Karakaya, bu burs programıyla üniversiteye yeni başlayacak gençlerin okul harçlarının ödeneceğini kaydetti. Karakaya, burs başvurularının 1 Ağustos itibarıyla başladığını ve 20 Ağustos’a kadar başvuru kabul edileceğini söyledi.

Hedef 20 üniversite öğrencisine burs vermek

Hedeflerinin 20 öğrenciye burs verilmesi olduğunu anlatan Karakaya, Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne yeni başlayacak öğrencilere mezun olana kadar burs verileceğini anlattı.

Bu bursun okul harcı için olacağını ifade eden Karakaya, bursun maddi durumu elvermeyen ama eğitimine devam etmek isteyen başarılı öğrencilere verileceğini söyledi.

Üniversite bursu için başvuruların derneğe yapılacağını belirten Karakaya, başvuruların dernek tarafından değerlendirilerek, sıralamanın en ihtiyaçlı öğrencilere göre yapılacağını kaydetti.

Burs projesi kapsamında, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği, bağışçılar ve katkı sağlayan kurumlar aracılığıyla öğrencilerin mezun olana kadar okul masraflarının karşılanacağını anlatan Karakaya, “Dernek olarak Şampiyon Meleklerin çalınan gelecekleri, hayallerini, umutlarını başka öğrencilerin yaşatabilmesi için onlara destek olmak istedik. Şampiyon Melekleri kaybettiğimiz günden bu yana üç yılda 315 ortaokul ve lise öğrencisine burs vermiş olacağız. Aynı zamanda hedef 20 üniversite öğrencisi için okul harcı ödemesi sağlayacağız.” dedi.

“Proje gençlere umut oluyor, aileleri ayakta tutuyor”

Şampiyon Meleklerin aileleri, yönetim kurulu üyeleri olmak üzere herkesin bu proje için canla başla çalıştığını ifade eden Karakaya, “Proje gençlere umut oluyor ve aileleri ayakta tutuyor” şeklinde konuştu.

Üniversite bursu için başvuru formu ve bilginin derneğin sosyal medya hesaplarından paylaşıldığını dile getiren Karakaya, öğrencilerin dernek telefonları ve email yoluyla kendilerine ulaşabileceğini kaydetti. Karakaya, dernek olarak DAÜ ve tüm destekçi kurumlara teşekkür etti.

Burs koşulları hakkında da bilgi veren Karakaya, burs alan öğrencilerin başarı ortalamasının 2’nin altına düşmemesi gerektiğini, derecesi düşen öğrencilerin bursunun kesileceğini ancak yerine başka öğrenci alınmayacağını anlattı.

Karakaya, derecesini yükselten öğrencilerin yeniden burs almaya devam edeceğini, hazırlık okuyacak öğrencilerin ise hazırlık sınıfını bir senede tamamlaması gerektiğini kaydetti.

Karakaya, tüm kurum ve kuruluşların desteğine ve yeni fikirlerine açık olduklarını vurgulayarak, DAÜ ile yapılan işbirliğinin başka kurumlara da örnek olması temennisinde bulundu.

Karakaya, ortaokul ve lise öğrencileri için verdikleri burslar konusunda kendilerine destek veren, öğrenci seçiminde yardımcı olan Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı’na da ayrıca teşekkür etti.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya, okul projesi çalışmalarına da değinerek, projenin çiziminin bitmek üzere olduğunu ve yıl sonuna kadar tamamlanmasını beklediklerini kaydetti.

Tüm çalışmaların derneğe yapılan katkılarla yapıldığını yineleyen Karakaya, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’nin 800’e yakın üyesi olduğunu, devamlı bağışçılarla birlikte bine yakın destekçileri olduğuna işaret etti.

Destekçiler arttıkça en küçük bağış bile çok anlamlı

Karakaya, derneğe yapılan desteklerin önemine işaret ederek, destekçiler arttıkça, en küçük bağışın bile çok anlamlı olduğunu söyledi. Karakaya, “Daha çok insana dokunabilmek adına bu sayı neden 10 binleri bulmasın.” dedi.

Karakaya, derneklerine üye olmak veya devamlı bağışçı olmak için kişilerin dernekle iletişime geçebileceklerini yineledi.

Derneğin bütün gelirlerinin burslara gittiğini ifade eden Karakaya, ailelerin de derneğe desteklerinin çok büyük olduğunu, Şampiyon Meleklerin ailelerinin derneğe üye olmakla kalmayıp, kendi okuttuğu öğrenciler de olduğunu söyledi.

Derneğin bu yıldan itibaren yine ihtiyaçlı çocuklara kurs programı başlatmak gibi başka bir projesi olduğuna da değinen Karakaya, çoğu öğretmen olan aileler tarafından ihtiyaçlı çocuklara kurs verileceğini kaydetti.

Bunun çalışmasının da başlatıldığını ifade eden Karakaya, kurs duyurusunun da ilerleyen günlerde yapılacağını sözlerine ekledi.

Akın: Desteğin küçüğü büyüğü yok

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Genel Sekreteri Osman Akın da, dayanışma için en ufak bir katkının bile çok önemli olduğunu vurgulayarak, tüm halktan destek beklediklerini söyledi.

Akın, “Desteğin küçüğü büyüğü yok, her türlü destek Şampiyon Meleklerin adını ayakta tutuyor ve gençlerin geleceğine umut oluyor. Buna devam etmek en büyük hedefimiz. Dernek olarak üyelikler ve devamlı bağışlarla ayakta kalıyoruz.” dedi.

Haber: Tuğçe Ülkü Aydın / Fotoğraf: Erol Uysal (TAK)