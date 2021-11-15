‘Hayvanlarına saldırdığı’ gerekçesiyle av tüfeğiyle 1 köpeği öldürdü, diğerini yaraladı

Taşpınar’da dün sabah 65 yaşındaki A.M isimli şahıs, tavşan ve tavuk kümeslerine saldırdığı gerekçesi ile av tüfeği ile bir şahsa ait iki köpeğe ateş edip, birini öldürdü, diğerini ise yaraladı.

Söz konusu şahıs “kanunsuz ateşli silah kullanma, hayvan öldürme ve meskun mahalde ateş etmek” suçlamasıyla tutuklandı, olayla ilgili polis soruşturmasının sürdüğü belirtildi.