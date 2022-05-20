Hayvancılar Pazartesi eylem yapacak: “Bu bir kırılma noktasıdır”

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, Tarım Bakanlığı ile yaptıkları görüşmelerin sonuçsuz kaldığını açıkladı.

Birlik, uzlaşı olmaması nedeniyle 23 Mayıs Pazartesi araçlı eylem yapacaklarını duyurdu. Hayvancılar, eylemlerinin Tarım Bakanlığı ile Başbakanlık önünde yapacakları da belirtti.

Birlikten yapılan yazılı açıklamada “Bu bir kırılma noktasıdır. Yolun sonu görülmüştür. Tüm sivil toplum örgütlerini ve canı zamlardan dolayı yanan herkesi Hayvancılar Birliği'nin yapacağı eyleme çağırıyoruz” denildi.

İşte açıklama:

“Doğudan gelenler Hamitköy çemberinde batıdan gelenler ise Gönyeli çemberinde saat 10:00’da toplanarak Tarım Bakanlığı ve Başbakanlık önüne gidilerek eylemi gerçekleştirecektir. Bu eylem; zamlar altında ezilen, üretimden koparılan, evine ekmek götüremeyen üreticinin ve Kıbrıs Türk halkının sesini, çektiği sıkıntıları duyarsız ve sadece koltuk peşinde olan siyasilere göstermek için yapılacaktır.

Bu bir kırılma noktasıdır. Yolun sonu görülmüştür. Tüm sivil toplum örgütlerini ve canı zamlardan dolayı yanan herkesi Hayvancılar Birliği’nin yapacağı eyleme çağırıyoruz.

Hep birlikte mücadeleye”