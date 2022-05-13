Hayvancılar büyük bir eyleme hazırlanıyor

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, "ülke genelinde büyük bir eylem yapmaya hazırlandıklarını" açıkladı.

Birlikten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "16 Mayıs (Pazartesi) Saat 11:00'de Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği ülke genelinde uygulanacak genel eylem kararını açıklayacaktır" denildi.

Birlik, dün Cumhurbaşkanlığı ve SÜTEK önünde eylem yapmış, aralarında Birlik Başkanı Mustafa Naimoğulları'nın da bulunduğu bazı üreticiler, Cumhurbaşkanlığı'nın önüne gübre dökmek isterken göz altına alınmıştı.