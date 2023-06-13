Hayvancılar Birliği ekonomik paketin açıklanmasını bekleyecek

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, Başbakan tarafından bir ekonomik paket açıklanacağını, paketin tatminkar olmaması halinde Birliğin eylem kararını yarın açıklayacağını söyledi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Birlik Başkanı Naimoğulları ve bazı yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Bakanlık tarafı görüşmede, Başbakan Ünal Üstelin yarın bir ekonomik paket açıklayacağını, pakette hayvancılara yönelik de iyileştirmelerin bulunduğunu aktardı.

Birlik Başkanı Mustafa Naimoğulları, toplantı sonrası Bakanlık önünde basına yaptığı açıklamada, eylem seçeneğini Başbakan Ünal Üstelin ekonomik paketi açıklamasından sonra değerlendireceklerini ifade etti.

Bakanlığın, "22 Haziran’da Türkiye’nin politika faizini belirlediği aylık Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının sonucunu da görmek istediğini" belirten Naimoğulları, söz konusu toplantının TL’nin seyrini etkileyeceğinden bunu beklemek istediğini kaydetti.

Ancak hayvancının maliyetlerin artmasından dolayı her gün sıkıntı yaşadığını kaydeden Naimoğulları, balya ithalatı için Devletin 15 milyon TL teşvik öngördüğünü ancak TL’nin değer kaybından 15 Milyon TL’nin de arzu edilen rahatlatmayı getirmeyeceğini ifade etti.

Çiğ süt fiyatlarında ciddi bir iyileştirme umduklarını kaydeden Naimoğulları, ekonomik paketteki iyileştirmeler tatmin edici olmadığı takdirde eylem kararlarını hayata geçireceklerini, eylemlerinin süt vermemeyi de içerebileceğini kaydetti.

Naimoğulları, yarınki ekonomik paket hakkında da “umutlu değiliz” ifadelerini kullandı.

Toplantı öncesi...

Bakanlık önünde toplantı öncesi yaptığı açıklamada Naimoğulları, Hükümet yetkililerinin ekonomik paketin hazırlanmasına yönelik Birlik yetkilileri ile herhangi bir görüşme yapmadığını, etik olarak herhangi bir paket hazırlanmadan Birlik ile istişare yapılması gerektiğini kaydetti.

Naimoğulları, çiğ süt fiyatlarında 5 aydır iyileştirme yapılmadığını, küçük baş hayvan için belirlenen desteğin ve doğrudan gelir desteğinin TL’nin değer kaybından dolayı eridiğini kaydetti.