Hayvancılar, 23 Mayıs'tan itibaren süresiz eyleme gidiyor

Sorunlarına çare arayan Hayvan Üreticileri "Ülke genelinde yapmaya hazırlandığı büyük eylem planını açıkladı.

Yapılan açıklamada, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, 23 Mayıs Pazartesi gününden itibaren süresiz araçlı eyleme gideceklerini söyledi.

Birlik binasında toplanan eylemciler ve Başkan Mustafa Naimoğulları, yaşadıkları sıkıntılar ve eylem planıyla ilgili basına bilgi verdi.

Hatırlanacağı üzere Birlik, geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanlığı ve SÜTEK önünde eylem yapmış, aralarında Birlik Başkanı Mustafa Naimoğulları'nın da bulunduğu bazı üreticiler, kurumların önüne gübre dökmek isterken gözaltına alınmıştı.

23 Mayıs'tan itibaren süresiz eylem

Cuma günü Bakanlığın arpaya %80 zam yaptığını anlatan Naimoğulları, birçok hayvancıdan 'Bu paraya yem alamayız, hayvanlarımızı satıyoruz' yönünde telefon aldığını anlattı.

Toplumsal mücadele başlatacaklarını anlatan Naimoğulları, hem ülke geneli hem de bölgelerde eylem yapacaklarını belirtti. Naimoğulları, 23 Mayıs itibariyle Pazartesi süresiz araçlı eyleme başlayacaklarını da sözlerine ekledi.

Naimoğulları, "Geçen sefer 6 kişi tutuklanmıştı, bu sefer 600 kişi tutuklasınlar" dedi.

Basın açıklamasında taleplerini de sıralayan Naimoğulları, "Arpa zammının geri çekilmesi, küçük başa doğrudan gelir desteğinin ödenmesi gerek. Sektörü bitirmek için düğmeye basıldı, bize sürekli bütçe yok, ek bütçe oluşturacağız diyorlar ama araya yüzde 80 zam yapıyorlar. Elektriğe yapılan zamlı tariflerin düzenlenmesi gerek. Bu elektrik ücretleri ile iş yapamayız. Akaryakıt desteği, SÜTEK ödemeleri her ayın 5'inde ve 20'sinde zamanda yapılmalı. Süt borsası derhal kaldırılmalı" dedi.

"Üretimi bitirdiniz, madem biz battık siz de batın"

Naimoğulları, "Her gün ölmektense, 1 gün eylemde ölelim. Bu işi artık yapmayacağız. Bununla övünün. Üretimi bitirdiniz, madem biz battık siz de batın. Bu ülkeyi bugüne dek üreticiler ayakta tuttu. Üretici evine ekmek getiremiyor" dedi.