Hayvan üreticilerinden depremzedelere 9 tır süt

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği öncülüğünde toplam 9 tır UHT süt, depremzedelere gönderilmek üzere AFAD’a bağışlandı.

Birlik Başkanı Mustafa Naimoğulları, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, Koop Süt, Gülgün Süt, Pak Süt ve SÜTEK iş birliğiyle gerçekleşen bağış öncesi açıklama yaptı.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nden yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşanan deprem felaketinde binlerce kişinin yanında Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan voleybolcu şampiyon gençleri ve vatandaşları da kaybetmenin üzüntüsü ifade edildi.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Naimoğlulları, Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştircileri Birliği olarak depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet yaralılara da acil şifalar dileyerek, Kıbrıs Türk hayvancısı olarak kendilerinin de yardım konusunda gerekli çalışmaları başlattıklarını söyledi.

Naimoğulları, geçtiğimiz hafta 3, bugün 3 ve gelecek hafta yine 3 tır olmak üzere, toplamda 9 tırlık uzun ömürlü sütün paketlenerek deprem bölgesine AFAD’a bağışlandığını söyledi.

Birlik yanında üretim yapan 3 firmanın ve SÜTEK’in de bu bağışa katkı koyduğunu dile getien Naimoğulları, “Kıbrıs Türk hayvancısı bu durumda ne gerekirse yapmaya hazır olduğunu göstermiştir. Ben buradan birlik başkanı olarak Kıbrıs Türk hayvancısına ve buraya katkı koyan firmalarımıza (Koop Süt, Pak Süt ve Gülgün Süt) teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Süt Kurumumuza (SÜTEK) de koyduğu katkıdan dolayı teşekkür ediyorum.” dedi.

Naimoğulları, “Bizler Kıbrıs Türk hayvancısı olarak, yaklaşık 2 milyon TL’yi bizzat kendimiz Sayın Büyükelçimiz’e teslim edeceğiz. Bu yönde yaklaşık 5 milyon TL’nin üzerinde Kıbrıs Türk hayvancımız katkı koymuştur. 220 ton sütü paketleyerek 9 tır haline getirmiştir. Katkılarımız Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği olarak devam edecektir. Kıbrıs Türk hayvancısına, emeğinden üretiminden katkı koyan üreticimize çok teşekkür ediyorum. Bu konuda yardım eden firmalarımıza da teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.