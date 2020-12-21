Hayvan Üreticileri’nden arpa fiyatına tepki

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, Tarım ve Doğal Kaynakları Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nu, Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) tarafından yemlik arpa satış fiyatında yapılan yeni fiyat düzenlemesinin gerekçelerini kamuoyu ile paylaşmaya çağırdı.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları birlik binası önünde düzenlediği basın toplantısında, TÜK’ün bugün uygulamaya koyduğu yeni fiyat düzenlemesiyle, yemlik arpa peşin fiyatının, 52 kuruşluk bir artışla, 1.48TL’den 2’TL’ye çıkartıldığını söyledi.

Ülkede yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle ciddi sıkıntılar içinde bulunan üreticinin, bu yeni uygulama ile “yolun sonuna geldiğini” ifade eden Naimoğulları, birliğin hükümete, maliyetlerde fiyat artışı yapılmaması çağrısına rağmen arpa fiyatlarına yüzde 35’lik zam yapıldığını söyledi.

Naimoğulları konuşmasında, “Devlet, çiftçilerinden yemlik arpayı 1.35 TL’ye aldı ve halen ellerinde 10.000 ton arpa var. Bu arpa bitmeden ve yeni arpa ülkeye gelmeden nasıl arpa fiyatına zam yapıyor? Bu arpa, şubat ayına kadar yeterli olabilecek miktarda idi” diyerek, Eski Tarım ve Doğal Kaynakları Bakanı Dursun Oğuz ve Müsteşarı Emirali Devecioğlu tarafından, 5 ay ileriye dönük çek karşılığında 1.48TL’den arpanın verildiğini savundu.

Bakan Çavuşoğlu’ndan, bu arpanın kimlere, neden ve niçin verildiği konusunda açıklamada talebinde bulunduklarını ifade eden Naimoğulları, TÜK’ün maddi sıkıntı içinde olabileceğini ancak bu yeni uygulamayla hayvancıyı ve çiftçiyi mağdur ettiğini ileri sürdü.

Hükümetin, göreve gelir gelmez arpa ve yemin fiyatını artırdığını savunan Naimoğulları, “Bugün bir torba arpanın fiyatı 110TL. Bir torba yemin fiyatı 150TL. Buna dayanacak ve bu işi yapacak olan üretici var mı?” diye sordu.

Bakan Çavuşoğlu ile dün akşam yaptığı telefon görüşmesinde bakanın kendisine, Türk Mahsülleri Ofisi’nden 1.47TL’ye Gaziantep’ten arpa aldıklarını söylediğini savunan Naimoğulları, “Gaziantep’ten buraya gelene kadar 1.47TL’ye alınan arpanın fiyatı nasıl 2TL olur. Bunun maliyeti 20 kuruşu geçmez… Bunları hayvancıya, kamuoyuna açıklamak zorundadırlar ” dedi.

Bakan Çavuşoğlu’nun telefonda gerekli bilgileri talep edeceğini ifade ettiğini belirten Naimoğulları, bu konuları yarın bakanla görüşeceklerini söyledi.

TÜK’ün yeni düzenlenmesiyle, “ülkede üreticinin kalmayacağını, ülkenin yangın yerine döneceğini iddia eden Naimoğulları, “TÜK battı, parası bitti. Devletin parası yok. Maliye açıkta… Ama bu köylünün suçu değil. Bu üreten insanların suçu değildi. Bakanla yapacağımız görüşme sonrasında üreticinin sorunlarına çözüm bulunmaması halinde salgına rağmen üretici sokağa inecek. Bu bizim için son noktadır. Gerekirse günlerce sokakta olacağız” diye konuştu.

Naimoğulları, Çavuşoğlu’nu, şeffaflık çerçevesinde TÜK’ün tüm faaliyetlerini, getirilecek olan arpanın maliyetini kamuoyu ile paylaşmaya, TÜK yönetim kurulunu da istifaya çağırdı.