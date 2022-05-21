Hayvan Üreticileri eylemi kaldırıldı

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğluları, Tarım Bakanı ve Maliye Bakanı ile yaptığı ortak açıklamada, çeşitli görüşmeler neticesinde Pazartesi günkü eylemin kaldırıldığını duyurdu.

Hayvan Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğluları, Yönetim Kurulu ile alınan kararda, eylemin kaldırıldığını açıkladı, “Taleplerimizin %100’ü karşılanmasa da büyük bir yol kat ettik.” dedi.

Maliye Bakanı ve Ekonomi Bakanı ile de bir araya geldiklerini kaydeden Naimoğluları, Tarım Bakanlığı ile uzlaşılan maddeleri de kısaca açıkladı.

AYRINTILAR GELECEK…