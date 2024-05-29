Hayvan üreticileri birlik binasında toplanıyor

Devrim DEMİR

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği'nin eylemi 10'uncu gününe girdi.

Dün Tarım Bakanlığı'nda yaklaşık 3 buçuk saat süren toplantıda hükümetle anlaşamayan üreticiler bugün birlik binasında saat 12.00'de toplanıyor.

Yönetim Kurulu'nun burada oy birliği ile aldığı karar basınla paylaşılacak.

Başbakanlık önünde traktörleri ile eyleme devam eden hayvan üreticileri birlikten çıkacak kararı bekliyor.

30 Kişi polise çağrıldı

YENİDUZEN'in edindiği bilgilere göre, geçtiğimiz günlerde eylem sırasında meydana gelen zarar ziyan için tespit edilen 30 kişinin dava okunmak üzere polise çağrıldığı öğrenildi. Polise çağrılan üreticiler yönetim ile birlikte polise gidecek.