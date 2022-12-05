Hayvan satışlarında "Okka" kullanan kişilere yasal işlem başlatılacak

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, bugün itibariyle hayvan satışlarında ‘’okka’’ kullanan kişilere yasal işlem başlatılacağını açıkladı. Hayvancılık Dairesi ve Ticaret Dairesi ekipleri denetim yapmaya başlıyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre "Okka" bulduran kasap ve hayvacılara yasal cezai işlem yapılacak.