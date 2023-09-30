Hayvan hırsızlığı, yaralama ve kanunsuz bıçak taşımadan 1 kişi tutuklandı
Yedidalga’da, , A.J (E-31) bir şahsa ait ağıla girip tasarrufundaki bıçakla ağıldaki bir kuzunun boğazını keserek çaldıktan sonra, aynı bıçakla kendisini görüp alıkoymaya çalışan U.Ş (E-48)’yi sol el parmak kısmından yaralayıp olay yerinden kaçtı.
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Yedidalga’da, dün akşam 20.30 sıralarında, A.J (E-31) bir şahsa ait ağıla girip tasarrufundaki bıçakla ağıldaki bir kuzunun boğazını keserek çaldıktan sonra, yine aynı bıçakla kendisini görüp alıkoymaya çalışan U.Ş (E-48)’yi sol el parmak kısmından yaralayıp olay yerinden kaçtı.
Polis, söz konusu kuzunun bulunup emare olarak alındığını, bahse konu şahsın hırsızlık, kanunsuz bıçak taşıma ve yaralama suçlarından tutuklandığını bilirdi.
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Etiketler : kuzu, hayvan hırsızı, kanunsuz bıçak taşıma