Hayrullah Kurt’un ölüm sebebi kalp...

Mehmetçik’te bir düğün salonunda aniden rahatsızlanıp, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitiren Hayrullah Kurt’un (E-64) yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “kalp hastalığı, kalp yetmezliği ve kalp krizi” olduğu tespit edildi. Soruşturma devam ediyor.

Polis Basın Bülteni’ne göre, Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir restoranda, aniden rahatsızlanması sonucu kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitiren Burcu Okur’un (K-48) yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “akciğer enfeksiyonu, solunum ve dolaşım yetmezliği” olduğu tespit edildi. Soruşturma devam ediyor.

Lefkoşa’da kavga

Lefkoşa’da, aralarında yaşanan tartışma sonucu E.G. (E-26), A.Y.G. (E-28) ve E.G. (E-34) bir taraf, İ.G. (E-35) diğer taraf olup, kavga ettikleri sırada, aldığı darbe sonucu İ.G.’nin sağ ayak bileği kırıldı. İ.G., kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından Ortopedi Servisi’nde müşahede altına alındı. Diğer şahıslar ise tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Demirhan’da hırsızlık

Demirhan’da faaliyet gösteren bir süpermarkete müşteri olarak giden M.M.(E-22), O.T.K.(E-23), K.Ç.K.(E-19) ve Z.F.M.(E-22), market içerisinde satışa sunulan toplam 4 bin 420.54 TL değerindeki muhtelif ürünleri alıp, ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle çaldıkları sırada suçüstü tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Alsancak’ta faaliyet gösteren bir kumarhanede müşteri olarak bulunan bir şahıs tarafından oyun makinesi üzerinde unutulan cep telefonunun çalınması ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen N.K. (E-52) tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Temmuz 2023 ayı içerisinde, Haspolat’ta bulunan ikametgah içerisinden fotoğraf makinesi, kablosuz kulaklık, 1200 şekel para, 500 Dinar para, 350 Stg. para, 7 adet muhtelif ziynet eşyası ve kıyafet çalındı. Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturma kapsamında, meselede zanlı olarak görülen C.O. (E-44) tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

3 kişi ikamet izinsiz

Ülke genelinde polis tarafından yapılan denetim ve kontroller sonucunda; ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 3 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.