Haydar Arslan’ın ölüm sebebi açıklandı

Girne’de bir otelde 7 Mayıs gecesi aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Haydar Arslan (E-64)’ın otopsisinde, ölüm sebebinin “Akciğer hastalığı, kalp yetmezliği ve kalp krizi” olduğu tespit edildi.

Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

Trafik cezası için başkasının ismini veren şahıs tutuklandı

Alsancak’ta, 2 Mayıs gecesi 23.00 sıralarında polis tarafından yapılan rutin trafik kontrolünde durdurulan araç sürücüsü S.E (E-46), işlediği trafik suçundan rapor edileceği sırada kendisini polise başka bir şahıs olarak tanıttı.

Polis açıklamasında, başkasının kimliğine bürünürek başka bir şahıs adına trafik cezası yazılmasını sağlayan ve resmi evrağı sahteleme şucunu işleyen S.E’nin tutuklandığı kaydedildi.