Hayatını yitiren Demircan’ın ölüm sebebi kalp krizi

Mağusa’da önceki gün hayatını yitiren Coşkun Demircan’ın yapılan otopsisinde ölüm sebebinin kalp krizi ve kap yetmezliği sonucunda olduğu tespit edildi.

Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamada, Mağusa’da kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren 53 yaşındaki Coşkun Demircan’ın yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp krizi ve kalp yetmezliği” sonucunda olduğunun tespit edildiği belirtildi.