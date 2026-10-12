“24 branşta 65 öğretmen eksikliği var”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), bugün Güzelyurt ve Lefke bölgesindeki okullarda öğleden sonra eylem ve grev yapacak.

Sendikadan yapılan açıklamada, okul temsilcileri ve müdürlerle gerçekleştirilen toplantıların ardından Yönetim Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda, geçen hafta Mağusa merkez ve çevresindeki okullarda yapılan eylemin bu hafta Güzelyurt ve Lefke’de sürdürüleceği belirtildi.

Açıklamada, 2026-2027 öğretim yılının birikmiş sorunlarla başladığı vurgulanarak, güçlendirme çalışmalarındaki gecikmeler nedeniyle bazı okullarda inşaatların sürdüğü, konteynerlerde eğitim gören öğrenciler için sağlıklı ortam sağlanamadığı ve oyun alanlarının daraldığı belirtildi.

Okullarda 24 branşta 65 öğretmen eksikliği bulunduğunu ifade edilen açıklamada, sınıfların birleştirilerek kalabalıklaştırıldığı ve bunun yükünün öğretmenlerle okul yönetimlerine bırakıldığı ifade edildi. Açıklamada, “Sınavları geçerek atama bekleyen öğretmenler varken Türkiye’den geçici öğretmen getirilmesi” de eleştirildi.

Akran zorbalığı, disiplin sorunları ve okul güvenliği konusunda yeterli önlem alınmadığı savunulan; rehberlik ve destek mekanizmalarının güçlendirilmesi gerektiği ifade edilen açıklamada, Bakanlık ve hükümetin 2011 yılı ve Tek Sosyal Güvenlik Yasası sonrası atanan öğretmenlerin hakları, vergilendirme ve hizmetten sayılmayan sürelerle ilgili yürütülen mücadeleye görmezden geldiği söylenildi.

“Mesele tam gün değil, eksiklikler tamamlanmadan dayatılan tam gün uygulaması”

Açıklamada, “Mesele yalnızca ‘tam gün’ değildir. Altyapı, donanım, öğretmen ve personel eksiklikleri çözülmeden dayatılan ‘sahte tam gün’ uygulaması; öğretmeni baskı altına almanın, örgütlü mücadeleyi zayıflatmanın ve çalışma haklarına yönelik saldırıları artırmanın aracına dönüştürülmektedir” denildi.

Açıklamada, öğretmenlerin hakları, çalışma koşulları ile nitelikli, çağdaş, laik ve bilimsel eğitim için mücadeleye kararlılıkla devam edileceği kaydedildi.