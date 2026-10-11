İşte CTP’nin Milletvekili adayları!
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) üyeleri, 6 Aralık’ta gerçekleşecek erken genel seçimlerine yönelik Milletvekili adaylarını seçti.
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) üyeleri, 6 Aralık’ta gerçekleşecek erken genel seçimlerine yönelik Milletvekili adaylarını seçti. Düzenlenen seçim kapsamında oy kullanıldı.
Sıralamanın da belirlendiği seçimler kapsamında 6 ilçede milletvekili adayı olacak isimler şöyle:
LEFKOŞA
1.SILA USAR İNCİRLİ (K)
2.Sami Özuslu
3.EMİNE DİZDARLI (K)
4.DEVRİM BARÇIN
5.GÜVEN BENGİHAN (K)
6.ÜRÜN SOLYALI
7.DOĞUŞ DERYA
8.FİLİZ BESIM
9.FERİHA TEL
10. İSMAİL BARBAROS
11.BİRİKİM OZGUR
12.MUSTAFA GÜRKAN
13.KORAL AŞAM
14.HAMIT SAKALLI
15.DİLAN AŞAN
16.DERVİŞ BLADANLI
GİRNE
1.MEHMET KALE KİŞİ (K)
2.ONGUN TALAT
3.TUNÇ ADANIR (K)
4.JALE REFİK ROGERS (K)
5.FİKRİ TOROS
6.FAZİLET ÖZDENEFE
7.DENİZ KİM
8.AYŞE KAYA
9.ZİYA TÜZEL
10.ALPAY ÇELEBİ
11.MEHMET NASİBOĞLU
12.ÖZLEM KARADENIZ
MAĞUSA
1.ASIM AKANSOY
2.ERKUT SAHALI
3.ŞİFA ÇOLAKOĞLU
4.AYŞEGÜL BAYBARS(K)
5.TEBERRUKEN ULUÇAY
6.METİN KULAKSIZ(K)
7.MİNE KARACA
8.ERALP ŞERİFOĞLU (K)
9.HASAN ÖZTAS
10.ERSUN AYTAÇ
11.KORAL OZKORALTAY
12.KAAN GÜDER
İSKELE
1. FİDE KÜRŞAT
2.HAMİT CANER
3.BİRAY HAMZAOĞULLARI
4.SUPHİ COSKUN
5.BİLEN SAYILI BOZKIRLI
GÜZELYURT
1.ASLI MURAT
2.ARMAĞAN CANDAN
3.HASAN SARPTEN
LEFKE
1.SALAHİ ŞAHİNER
2.MÜNEVVER EBEDİ ÇAKMAK