“Hayati işlemler durur”

Devrim DEMİR

Lefkoşa Devlet Hastanesi Klinik Şefleri, artış gösteren vaka sayısına bağlı olarak hastanenin yeniden ‘Pandemi Hastanesi’ olması halinde, birçok hayati işlemin duracağından endişe duyuyor.

Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, geçen yıl yaşanan yangının ardından, son 1 yıldır Covid-19 salgını ile mücadele gölgesinde diğer hastalıklar için de hizmetini sürdürüyor.

Bir süre ‘Pandemi Hastanesi’’ne dönüştürülen Devlet Hastanesi, Haziran ayında tedbirlerle yeniden hizmet vermeye başlamıştı.

Yerel bulaşın hızla yayılması ve özellikle hastanede yaşanan iç bulaş nedeniyle bazı bölümlerde acil dışında ameliyatlar ötelendi.

Covid-19 salgını ile ciddi bir mücadele veren Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi hekimleri, ülkede artan bulaş sebebiyle hastanenin yeniden ‘Pandemi Hastanesi’ olmasından endişeli.

YENİDÜZEN’e konuşan Klinik Şefleri, ülkede artış gösteren vaka sayısına işaret ederek hastanenin yeniden ‘Pandemi Hastanesi’ olması halinde birçok hayati işlemin duracağından endişe duyuyor.

Acil ameliyatlar yapılırken özellikle hastanenin en aktif bölümlerinden biri olan ‘Kadın Doğum’ bölümünde PCR yapılırken, hastaların özel olarak ‘izole’ edildiği bir bölüm yok.

Onkoloji Sorumlu Hekimi- Tabipler Birliği Başkanı Doktor Özlem Gürkut:

“İlaç eksikliği var. Onkoloji Servisi randevulu düzenli çalışıyor”

Tabipler Birliği Başkanı Doktor Özlem Gürkut, pandemi nedeniyle Onkoloji Bölümünün en başından bu yana randevulu çalıştığını ve bir aksaklık yaşanmadığını ifade etti.

Kemoterapi alan hastaların tedavilerinin düzenli bir şekilde devam ettiğini de belirten Gürkut, mesafe, girişi çıkış ve oturma yerlerinin yeniden düzenlendiğini ifade etti.

Yaşanan salgın nedeniyle Onkoloji bölümünde rutin ve yıllık kontrollerin ötelenmesi hususunda öneri yaptıklarını kaydeden Doktor Gürkut, “Acil olmayan, yıllık hastaların daha güvenli bir zamanda kontrole gelmelerini önerdik. İlaç eksikliklerimiz var, buda tedavilerin sıkıntılı olmasına neden oluyor. Tedavileri ertelemek zorunda kalıyoruz. Yatılı hastalarımıza mutlaka PCR testi yaptırıyoruz. Refakatçi ihtiyacı olan hastalarımıza bunu sağlıyoruz, PCR testi şartı ile… Acil durumlar dışında, hasta ziyaretçisi almamaya gayret göstermekteyiz. Kapılar mesai saatleri dışında daha kısıtlı” ifadelerini kullandı.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisi Klinik Şefi Musa Olgu:

“Yatak kapasitemiz düştü…”

Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisi Klinik Şefi Doktor Musa Olgu, ülkede 1 yıldır pandeminin getirdiği birçok sıkıntı yaşandığını kaydetti.

Lefkoşa Devlet Hastanesi özellikle Doğum Servisi’nin belli bir profili olduğunu belirterek, genel anlamda bir sıkıntı yaşandığını ifade eden Olgu, “Hastanede yaşanan yangın sonrası bölümümüzde bulunan iki koridorun bir tanesi Kalp ve Damar bölümüne verildi. Yatak kapasitemiz düştü” dedi.

“Hamileleri izole edecek ayrı yer yok”

Doktor Musa Olgu, pandeminin yarattığı sıkıntılar olduğunu ancak doğum bölümünün hastanenin en aktif bölümü olduğunu söyledi. ‘Acil’ gelen hastaların yanı sıra ameliyata girecek olan hastalara PCR testi yapıldığını ancak bu süreçte bekleme için ayrı bir ‘izole’ odası olmadığına dikkati çeken Olgu, “Şuan bizim bölümde 12 hastamız var. Türk kökenli yaklaşık 3 hastamız geriye kalanlar Pakistan, Türkmenistan ve Afrika kökenli. Yabancı daha fazla, personel sıkıntımız var. Acil gelen doğumlar oluyor bu süreçte PCR var yok almak zorundayız, elbette ciddi sıkıntıları yine biz yaşıyoruz çünkü bekletemiyoruz. Her türlü tedbiri alarak operasyonlara giriyoruz ancak sıkıntılarımız var” şeklinde konuştu.

“Anne pozitif çıktı acil ambulansla sevk ettik”

Ülkede yerel bulaşın artışına dikkati çeken Doktor Olgu, birçok idari problemlerin de olduğuna dikkati çekerek “Salgın var ama her gün Poliklinik var” dedi.

Geçen haftalarda acil doğuma giren bir annenin de doğum sonrası testinin PCR testinin pozitif çıktığını bebeği ile birlikte ambulansla Pandemi Hastanesine sevk edildiğini ifade eden Olgu, ciddi sıkıntılar yaşandığını tedbir aldıklarını bebeği de Yeni Doğan servisine alamadıklarını belirtti.

Bekleme şansı olmadıklarını, hastanenin de alt yapısının el verdiği sürece ellerinden geleni yaptıklarını kaydeden Olgu, vatandaşın da bu süreçte çok duyarsız olduğunu kaydetti.

“Vatandaş çok duyarsız kaldı”

Ülkede özellikle Mart kapanma döneminde vatandaşın çok hassas ve temkinli davrandığını anımsatan Doktor Musa Olgu, vatandaşın bulaşın ciddi artış gösterdiği bugünlerde çok duyarsız davrandığını savundu.

Olgu, “Fırsat bulsalar bu zorlu günlerde, bulaş riskinin yüksek olduğu bu süreçte ziyarete gelecek” dedi.

Mart-Nisan döneminde kişilerin çok daha fazla hassas davrandığına işaret eden Olgu, özellikle tehlike çanlarının çaldığı bu süreçte kişilerin hiç dikkatli olmadığını öne sürdü.

2020 yılının tamamında 623 ‘doğum’…

Lefkoşa Devlet Hastanesi 2020 ‘Kadın Doğum Servisi’ istatistiklerine göre, geride bıraktığımız yıl hastanede 623 doğum gerçekleşti. Ocak ayında 79 doğum gerçekleşirken, Şubat, Mart ve Nisan aylarındaki düşüş dikkat çekti.

Ülkede Mart ayında yaşanan kapanma sonrası istatistiklere göre Şubat ayında 35, Mart ayında 12 Nisan ayında ise 10 doğum gerçekleşti.

Lefkoşa Devlet Hastanesinde geçen yıl en fazla doğum Ağustos ayında 81 olarak kayıtlara geçti.

2020 yılında aylara göre gerçekleşen doğum sayısı:

OCAK: 79

Şubat: 35

MART: 12

NİSAN: 10

MAYIS: 47

HAZİRAN: 63

TEMMUZ: 64

AĞUSTOS: 81

EYLÜL: 54

EKİM: 63

KASIM: 52

ARALIK: 63

01-31 Ocak 2021 tarihinde ise toplam 49 kişi doğum yaptı.

Beyin Cerrahisi Klinik Şefi Dr. Erol Barçın:

“Covidli hastayı ameliyat yapmak zorundaydık… Pandemi Hastanesi Ameliyathanesi hemen açılmalı”

Beyin Cerrahisi Klinik Şefi Doktor Erol Barçın, salgının yaşandığı bu süreçte her hangi bir aksaklık yaşanmaması için ciddi bir çaba sarf ettiklerini anlattı.

Zor bir süreç olduğunu acil ameliyatların hiç ertelenmediğini ifade eden Barçın, ameliyathanelerdeki az sayı nedeniyle her gün ameliyat yapılmadığını da dile getirdi. 5 kişilik ekipten oluştuklarını kaydeden Doktor Barçın, haftalık ve acil ameliyatların sürdüğünü söyledi.

“Covidli hastayı ameliyat yaptık”

Pandemi Hastanesinin açıldığını ancak ameliyathanenin henüz faaliyette olmadığını dile getiren Barçın, “Doktor Ahmet Ebeoğlu beyin kanaması geçiren ve covidli olan bir hastayı ameliyat yaptı” ifadelerini kullandı.

“Acil ameliyatlar yapılıyor… Yığılma azaldı”

Beyin Cerrahisi Klinik Şefi Doktor Erol Barçın, aciller dışında hastaların ötelendiğini ancak acil vakaların alındığını ifade ederek, “Acil olan ameliyatlar bekletilmeden yapılıyor. Sayı azalmadı, yığılmalar azaldı. Kapanma sürecinde sıkışıklık yaşamıyoruz, yerimiz var. Pandemi Hastanesi’ndeki ameliyathanenin hemen açılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Ortopedi ve Travmotoloji Klinik Şefi Dr. Tayfun Beratlı:

“Felaketleri üst üste yaşadık… Acil vakalar durmuyor”

Ortopedi ve Travmotoloji Klinik Şefi Doktor Tayfun Beratlı, mümkün olduğunca sistemin devam ettiğini ancak hem yangın hem de salgının peş peşe geldiğini anımsattı. Acil vakalar dışında rutin kontrollerin de devam ettiğini ifade eden Beyatlı, “Travmalar durmuyor. Hastalarımıza PCR testi yaptırıp, ameliyata alıyoruz” dedi.

Kulak Burun Boğaz Bölümü Klinik Şefi Dr. Arif Ersoy:

“Endişemiz yeniden Pandemi Hastanesi olmak istemiyoruz… İpin ucu kaçtı”

Kulak Burun Boğaz Bölümü Klinik Şefi Doktor Arif Ersoy, pandemi nedeniyle bölümde bir takım yavaşlamalar olduğunu söyledi. Son 1 yıldır covid-19 nedeniyle hastaların taranarak seçici olarak alındığını ifade ederek, en büyük endişelerinin ise Lefkoşa Devlet Hastanesi’nin yeniden Pandemi Hastanesi olması olduğunu belirtti.

“Hayati işler duracak… Kanser hastalarını ertelemeden yapıyoruz”

Doktor Arif Ersoy, hastanenin yeniden Pandemi Hastanesi olması halinde hayati işlerin duracağına dikkati çekerek, “Kanser hastalarının ameliyatlarını ertelemeden yapıyoruz” dedi. Hastanede önce yangın, ardından pandemi nedeniyle bir çok işin düştüğünü kaydeden Ersoy, “İnsanlar salgın nedeniyle hastaneye gelip gelmemekte tereddütlü. Hasta sayısında düşüş oldu. Bu süreci bizde dikkatle takip ediyoruz çünkü salgında ipin ucu kaçtı” dedi.

Genel Cerrahi Klinik Şefi Vekili Dr. Burak Kavuklu:

“Mümkün olduğunca ameliyatları yapıyoruz. Kanser hastalarının ameliyatlarını öteleme gibi şansımız yok”

Genel Cerrahi Klinik Şefi Vekili Doktor Burak Kavuklu, bölümlerinde ilk başlarda bir takım sıkıntılar yaşandığını ameliyathanede personel sıkıntısı olduğunu ancak bu durumun geçici olduğunu söyledi.

Normal sürecin devam ettiğini tüm işlemlerin yapıldığını kaydeden Doktor Kavuklu, “Mümkün olduğunca ameliyatları yapıyoruz. Bu işin sonu yok, kanser hastalarının ameliyatlarını öteleme gibi şansımız yok. İlk başlarda biraz aksaklıklar yaşanmıştı, şuan her şey devam ediyor” dedi.