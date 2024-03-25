Hayat pahalılığı ödeneği hakkının yılda üç kez uygulanmasını öngören 11 yasa tasarısı kabul edildi

Kamuda çalışan ve emekliye ayrılmış kişilere sadece 2024 yılı için hayat pahalılığı ödeneği hakkının yılda üç kez uygulanmasını öngören 11 yasa tasarısı, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulunda oy birliğiyle kabul edildi.

Genel Kurulda yasa tasarılarının görüşülmesine geçilmeden önce ek sunuş yapıldı. Ulusal Birlik Partisi’nin, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesinde Fırtına Karanfil’in yerine Ziya Öztürkler’in görevlendirilmesine ilişkin tezkeresi oy birliğiyle kabul edildi.

Daha sonra komitelerden gelen tasarı ve önerilerin görüşülmesine geçildi.

Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin tasarıya ilişkin raporu okunarak, rapor ve tasarının bütünü üzerindeki görüşmelere geçildi.