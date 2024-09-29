“Hayat kendi keşiflerimizle güzel”
Beyhan Kara / Yüksek Mimar
Serap ŞAHİN
Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Sabırlı
Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Tekrardan Mimarlık Fakültesinde Akademisyen olurdum
Benim gündemimi en fazla meşgul eden… İş temposu
Kayıtsız kalamadığım şey… Haksızlık
En büyük pişmanlığım… İlk üniversitemde, doktora tez çalışmamda “Sürdürebilir Kalkınmanın Uygulanması İçin Akdeniz’deki Mimari Yapılarının Restorasyonu” (Uygulanabilir Yeniden Kullanıma) etkisi konu başlıklı bitirme projemi yarıda bırakıp tamamlamadan, başka bir üniversitede farklı bir doktora tez araştırmamda “Hastanelerde Büyüme ve Yenilemeye Bağlı Değişimlerin Performans Sertifika Programının Uygulanabilirliğe” etkisi üzerine çalışmaya devam etmemdi.
En büyük sevincim… Şansım ve iyi insanların yanımda olması
Hayatımın dönüm noktası… Latin dansı
Beni en çok etkileyen yazar… Mimarlığa Yolculuk-Esen Onat
Başucumdaki kitap… Victor Hugo; Sefiller
En keyif aldığım müzik… An Eisai Ena Asteri
En son izlediğim film… Karanlık Sırları
Kendim için son aldığım şey… Parfüm
Dolabımdaki en gereksiz şey… Yok
Benim için alınabilecek en güzel hediye…Kol Saati
Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Çabuk vazgeçmek isterdim
Kendimde beğendiğim özellik… Umursamamazlık
Olmasa da olur… Kuru kalabalık
Olmazsa olmaz… Sağlık
En iyi yaptığım yemek… Makarna
Hayalimdeki dünya… Adalet ve dürüstlük üzerine kurulu olmalıdır. Herkesin hak ettiği değeri gördüğü, adaletin sağlandığı, insan haklarına saygı duyulan bir dünya.
Aşk benim için… Hem acı, hem tatlı
Onunla çok tanışmayı isterdim… Zaha Hadid
Görmek istediğim yer…Küba, Brezilya, Amerika ve Afrika
Mutlaka yapmak istediğim… Royal Caribbean Cruises Turu
Son olarak söylemek istediklerim… Hayat kendi keşiflerimizle güzel