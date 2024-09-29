Serap ŞAHİN

Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Sabırlı

Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Tekrardan Mimarlık Fakültesinde Akademisyen olurdum

Benim gündemimi en fazla meşgul eden… İş temposu

Kayıtsız kalamadığım şey… Haksızlık

En büyük pişmanlığım… İlk üniversitemde, doktora tez çalışmamda “Sürdürebilir Kalkınmanın Uygulanması İçin Akdeniz’deki Mimari Yapılarının Restorasyonu” (Uygulanabilir Yeniden Kullanıma) etkisi konu başlıklı bitirme projemi yarıda bırakıp tamamlamadan, başka bir üniversitede farklı bir doktora tez araştırmamda “Hastanelerde Büyüme ve Yenilemeye Bağlı Değişimlerin Performans Sertifika Programının Uygulanabilirliğe” etkisi üzerine çalışmaya devam etmemdi.

En büyük sevincim… Şansım ve iyi insanların yanımda olması

Hayatımın dönüm noktası… Latin dansı

Beni en çok etkileyen yazar… Mimarlığa Yolculuk-Esen Onat

Başucumdaki kitap… Victor Hugo; Sefiller

En keyif aldığım müzik… An Eisai Ena Asteri

En son izlediğim film… Karanlık Sırları

Kendim için son aldığım şey… Parfüm

Dolabımdaki en gereksiz şey… Yok

Benim için alınabilecek en güzel hediye…Kol Saati

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Çabuk vazgeçmek isterdim

Kendimde beğendiğim özellik… Umursamamazlık

Olmasa da olur… Kuru kalabalık

Olmazsa olmaz… Sağlık

En iyi yaptığım yemek… Makarna

Hayalimdeki dünya… Adalet ve dürüstlük üzerine kurulu olmalıdır. Herkesin hak ettiği değeri gördüğü, adaletin sağlandığı, insan haklarına saygı duyulan bir dünya.

Aşk benim için… Hem acı, hem tatlı

Onunla çok tanışmayı isterdim… Zaha Hadid

Görmek istediğim yer…Küba, Brezilya, Amerika ve Afrika

Mutlaka yapmak istediğim… Royal Caribbean Cruises Turu

Son olarak söylemek istediklerim… Hayat kendi keşiflerimizle güzel