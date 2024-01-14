Serap ŞAHİN

u Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Rasyonalist

u Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Sağlık alanında başka bir iş yapardım.

u Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Çocuğum ve çocuğumun geleceğiyle ilgili her şey.

u Kayıtsız kalamadığım şey… Hayat enerjimi emen her şey.

u En büyük pişmanlığım… Yok. Ne yaşandıysa yaşandı ve bugün oldu.

u En büyük sevincim… 89 gün sonra çocuğumun küvezden çıktığı gün

u Hayatımın dönüm noktası… Çocuk sahibi olmak.

u Beni en çok etkileyen yazar… Khaled Hosseini

u Başucumdaki kitap… Sunay Akın- Ay Hırsızı

u En keyif aldığım müzik… Ajda Pekkan: Sana ne kime ne

u En son izlediğim film… İstanbul İçin Son Çağrı

u Kendim için son aldığım şey… Ayakkabı

u Dolabımdaki en gereksiz şey… Şapka

Benim için alınabilecek en güzel hediye… Benim için fidan dikilirse çok sevinirim.

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Sabırsızlığım

Kendimde beğendiğim özellik… Açık sözlü olmak

Olmasa da olur… Pancar

Olmazsa olmaz… Çocuğum

En iyi yaptığım yemek… Kremalı mantarlı tavuk

Hayalimdeki dünya… Savaşın ve ülke sınırların olmadığı, çocukların aileleriyle birlikte mutlu, huzurlu ve sağlıklı büyüdükleri bir dünya çok güzel olurdu.

Aşk benim için… Tutku

Onunla çok tanışmayı isterdim… Atatürk

Görmek istediğim yer… Walt Disney World – Florida (ABD)

Mutlaka yapmak istediğim… Çocuğuma güzel bir gelecek vermek.

Son olarak söylemek istediklerim… Yaşamayı, gülmeyi ve güldürmeyi çok seviyorum. Hayat kalp kırmak için çok kısa. İçimizdeki çocuğu kaybetmemek dileğiyle.