“Hayat her şeye rağmen yaşamaya değer…”
“Hayat her şeye rağmen yaşamaya değer…”
Levent ÖZDAĞ
Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Enerji topu
Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Eczacı olurdum
Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Yardıma ihtiyacı olanlara yardım etmek
Kayıtsız kalamadığım şey… Birinin acı çektiğini görmek
En büyük pişmanlığım… Hayatta hiçbir şeyden pişman olmadım
En büyük sevincim… Kızım
Hayatımın dönüm noktası… Mesleğime başladığım gün
Beni en çok etkileyen yazar… Yazar Celeste NG
Başucumdaki kitap… Elif Şafak Aşk kitabı
En keyif aldığım müzik… Ruh halime hitap eden her tür müzik
En son izlediğim film… İstanbul için son çağrı
Kendim için son aldığım şey… Şans getireceğime inandığım kelebek kolyem
Dolabımdaki en gereksiz şey… Eldivenlerim çünkü hiç takmıyorum
Benim için alınabilecek en güzel hediye… Benim için özel olarak el emeği yapılan her şey olabilir, kağıda yazılmış bir not da dahil buna. Anlamlı olması yeterli
Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… İnadımı biraz törpülemek isterdim
Kendimde beğendiğim özellik… Çok merhametli oluşum
Olmasa da olur… Vefasız insanlar olmasa da olur
Olmazsa olmaz… Annem ve kızım olmazsa olmazım
En iyi yaptığım yemek… Lazanya
Hayalimdeki dünya… Çocukların ölmediği savaşsız bir dünya
Aşk benim için… Ben her şeyi zaten Aşk ile yapıyorum
Onunla çok tanışmayı isterdim… Atatürk ile tanışmayı çok isterdim
Görmek istediğim yer… İtalya, Fransa
Mutlaka yapmak istediğim… Dünya turuna çıkmak
Son olarak söylemek istediklerim… Son olarak şunu söylemek istiyorum Hayat her şeye rağmen yaşamaya değer… An’ın ve kendimizin kıymetini bilelim.