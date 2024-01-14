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“Hayat her şeye rağmen yaşamaya değer…”

“Hayat her şeye rağmen yaşamaya değer…”

“Hayat her şeye rağmen yaşamaya değer…”

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Levent ÖZDAĞ

 

Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam…  Enerji topu

 

Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Eczacı olurdum

 

Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Yardıma ihtiyacı olanlara yardım etmek

 

Kayıtsız kalamadığım şey… Birinin acı çektiğini görmek

 

En büyük pişmanlığım… Hayatta hiçbir şeyden pişman olmadım

 

En büyük sevincim… Kızım

 

Hayatımın dönüm noktası… Mesleğime başladığım gün

 

Beni en çok etkileyen yazar… Yazar Celeste NG

 

Başucumdaki kitap…  Elif Şafak Aşk kitabı

 

En keyif aldığım müzik… Ruh halime hitap eden her tür müzik

 

En son izlediğim film… İstanbul için son çağrı

 

Kendim için son aldığım şey…  Şans getireceğime inandığım kelebek kolyem

 

Dolabımdaki en gereksiz şey…  Eldivenlerim çünkü hiç takmıyorum

 

Benim için alınabilecek en güzel hediye… Benim için özel olarak el emeği yapılan her şey olabilir, kağıda yazılmış bir not da dahil buna. Anlamlı olması yeterli

 

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… İnadımı biraz törpülemek isterdim

 

Kendimde beğendiğim özellik… Çok merhametli oluşum

 

Olmasa da olur… Vefasız insanlar olmasa da olur

 

Olmazsa olmaz…  Annem ve kızım olmazsa olmazım

 

En iyi yaptığım yemek… Lazanya

 

Hayalimdeki dünya…  Çocukların ölmediği savaşsız bir dünya

 

Aşk benim için… Ben her şeyi zaten Aşk ile yapıyorum

 

Onunla çok tanışmayı isterdim…  Atatürk ile tanışmayı çok isterdim

 

Görmek istediğim yer…  İtalya, Fransa

 

Mutlaka yapmak istediğim…  Dünya turuna çıkmak

 

Son olarak söylemek istediklerim… Son olarak şunu söylemek istiyorum Hayat her şeye rağmen yaşamaya değer… An’ın ve kendimizin kıymetini bilelim.

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