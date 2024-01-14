Levent ÖZDAĞ

Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Enerji topu

Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Eczacı olurdum

Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Yardıma ihtiyacı olanlara yardım etmek

Kayıtsız kalamadığım şey… Birinin acı çektiğini görmek

En büyük pişmanlığım… Hayatta hiçbir şeyden pişman olmadım

En büyük sevincim… Kızım

Hayatımın dönüm noktası… Mesleğime başladığım gün

Beni en çok etkileyen yazar… Yazar Celeste NG

Başucumdaki kitap… Elif Şafak Aşk kitabı

En keyif aldığım müzik… Ruh halime hitap eden her tür müzik

En son izlediğim film… İstanbul için son çağrı

Kendim için son aldığım şey… Şans getireceğime inandığım kelebek kolyem

Dolabımdaki en gereksiz şey… Eldivenlerim çünkü hiç takmıyorum

Benim için alınabilecek en güzel hediye… Benim için özel olarak el emeği yapılan her şey olabilir, kağıda yazılmış bir not da dahil buna. Anlamlı olması yeterli

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… İnadımı biraz törpülemek isterdim

Kendimde beğendiğim özellik… Çok merhametli oluşum

Olmasa da olur… Vefasız insanlar olmasa da olur

Olmazsa olmaz… Annem ve kızım olmazsa olmazım

En iyi yaptığım yemek… Lazanya

Hayalimdeki dünya… Çocukların ölmediği savaşsız bir dünya

Aşk benim için… Ben her şeyi zaten Aşk ile yapıyorum

Onunla çok tanışmayı isterdim… Atatürk ile tanışmayı çok isterdim

Görmek istediğim yer… İtalya, Fransa

Mutlaka yapmak istediğim… Dünya turuna çıkmak

Son olarak söylemek istediklerim… Son olarak şunu söylemek istiyorum Hayat her şeye rağmen yaşamaya değer… An’ın ve kendimizin kıymetini bilelim.