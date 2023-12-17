"Hayat gerçekten çok kısa, anı yaşamayı da unutmayalım"

Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Cömert

Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Aşçı

Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Mesleğim

Kayıtsız kalamadığım şey… Adaletsizlik

En büyük pişmanlığım… Elbette herkesin büyük, küçük pişmanlıkları vardır. Büyük pişmanlıklarım olmamasının yanında, bazen insanlar için yaptığım gereğinden fazla fedakârlıklar için kendimi sorguluyorum.

En büyük sevincim… Ailem, öğrencilerim, arkadaşlarım ve işim.

Hayatımın dönüm noktası… Üniversiteye adımımı attığım ilk an.

Beni en çok etkileyen yazar… Ahmet Şerif İzgören

Başucumdaki kitap… Şu hortumlu dünyada fil yalnız bir hayvandır.

En keyif aldığım müzik… Moduma göre değişiklik gösterse de, daha çok RnB ve Rock

En son izlediğim film… Düşüş

Kendim için son aldığım şey… Sinema bileti

Dolabımdaki en gereksiz şey… Dolaptan çıkarmaya kıyamadığım eski deri ceketim.

Benim için alınabilecek en güzel hediye… Manevi değeri yüksek olan herşey.

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Kendime teşekkür etmeyi unutmam.

Kendimde beğendiğim özellik… İyi bir dinleyici olup, sır tutabilmem.

Olmasa da olur… Kötü alışkanlıklar

Olmazsa olmaz… Ailem

En iyi yaptığım yemek… Lazanya

Hayalimdeki dünya… Gelecek nesillerimizi şekillendirecek en değerli varlıklarımız olan tüm çocukların, barışın olduğu, kötülük ve zorluklara maruz kalınmadığı, din dil ve ırk ayrımının yapılmadığı, eşit ve renkli bir dünyada yaşamalarıdır.

Aşk benim için… Yaptığınız işe de aşık olabilmektir.

Onunla çok tanışmayı isterdim… Yıllar sonraki kendimle.

Görmek istediğim yer… Şu an için Rusya ama kısa bir zaman önce asıl görmek istediğim yer hayalimi gerçekleştirmiştim.

Mutlaka yapmak istediğim… Helikoptere binmek.

Son olarak söylemek istediklerim… Öncelikle çevremizdekilere değer vermeyi, onlarla zaman geçirmeyi ve anlamaya çalışmayı unutmayalım. Gelecek nesiller bizim için çok önemlidir, her zaman onlar için eşitliği ve adaleti savunmaya çalışalım. Adalet yoksa eşitlik de yoktur. Bunun yanında hayat gerçekten çok kısa. Zaman su gibi akıp geçerken, kendimize de zaman ayırmayı ve anı yaşamayı da unutmayalım. Keşkesi az ve iyikisi fazla olan bir hayat geçirelim.