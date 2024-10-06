“Hayat çok kısa ve her şey bir deneyim”
“Hayat çok kısa ve her şey bir deneyim”
Sonay DEMİRPENÇE
Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Duygusal
Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Sahnede olmak isterdim . Tiyatro ve dans
Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Gelecek kaygısı
Kayıtsız kalamadığım şey… Herhangi bir canlıya yapılan haksızlık
En büyük pişmanlığım… Basketbolu bırakmış olmak
En büyük sevincim… Sağlıklı ve umutlu olmak
Hayatımın dönüm noktası… Bence henüz gerçekleşmedi
Beni en çok etkileyen yazar… Sabahattin Ali
Başucumdaki kitap… Küçük Prens
En keyif aldığım müzik… Reggae ve hareketli pop
En son izlediğim film… Find me falling
Kendim için son aldığım şey… Tütsü ve spor şortu
Dolabımdaki en gereksiz şey… Neden aldığımı bilmediğim kovboy çizmeleri
Benim için alınabilecek en güzel hediye… Tütsüler ve kişisel bakıma dair her şeyy
Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Kalbim kırıldığında sivri dilli olduğum gerçeğini değiştirmek isterdim
Kendimde beğendiğim özellik… İnsanlarla empati kurmayı çok kolay şekilde yapabilmem
Olmasa da olur… Gerçek olmayan bağlar ve külliye
Olmazsa olmaz… Eşitlik ve aile
En iyi yaptığım yemek… Kremalı makarna
Hayalimdeki dünya… Her canlının eşit şartlarda yaşayabildiği çocuğa kadına insana eğitime sanata , ağaçlara değer veren , insan haklarının sömürülmediği yeşil bir dünya
Aşk benim için… Eksikliklerle bütün olmaktır.
Onunla çok tanışmayı isterdim… Barış Akarsu
Görmek istediğim yer… Edinburgh
Mutlaka yapmak istediğim… Pilates ve yoga eğitmenligi almak dünyayı dolaşmak
Son olarak söylemek istediklerim… Hayat çok kısa ve her şey bir deneyim . O yüzden tadını çıkararak yaşayabildiğimiz en iyi deneyimleri yaşamaya çalışmalı ve diğerlerine de yolculuklarında destek olmalıyız .