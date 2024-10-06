Sonay DEMİRPENÇE

Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Duygusal

Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Sahnede olmak isterdim . Tiyatro ve dans

Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Gelecek kaygısı

Kayıtsız kalamadığım şey… Herhangi bir canlıya yapılan haksızlık

En büyük pişmanlığım… Basketbolu bırakmış olmak

En büyük sevincim… Sağlıklı ve umutlu olmak

Hayatımın dönüm noktası… Bence henüz gerçekleşmedi

Beni en çok etkileyen yazar… Sabahattin Ali

Başucumdaki kitap… Küçük Prens

En keyif aldığım müzik… Reggae ve hareketli pop

En son izlediğim film… Find me falling

Kendim için son aldığım şey… Tütsü ve spor şortu

Dolabımdaki en gereksiz şey… Neden aldığımı bilmediğim kovboy çizmeleri

Benim için alınabilecek en güzel hediye… Tütsüler ve kişisel bakıma dair her şeyy

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Kalbim kırıldığında sivri dilli olduğum gerçeğini değiştirmek isterdim

Kendimde beğendiğim özellik… İnsanlarla empati kurmayı çok kolay şekilde yapabilmem

Olmasa da olur… Gerçek olmayan bağlar ve külliye

Olmazsa olmaz… Eşitlik ve aile

En iyi yaptığım yemek… Kremalı makarna

Hayalimdeki dünya… Her canlının eşit şartlarda yaşayabildiği çocuğa kadına insana eğitime sanata , ağaçlara değer veren , insan haklarının sömürülmediği yeşil bir dünya

Aşk benim için… Eksikliklerle bütün olmaktır.

Onunla çok tanışmayı isterdim… Barış Akarsu

Görmek istediğim yer… Edinburgh

Mutlaka yapmak istediğim… Pilates ve yoga eğitmenligi almak dünyayı dolaşmak

Son olarak söylemek istediklerim… Hayat çok kısa ve her şey bir deneyim . O yüzden tadını çıkararak yaşayabildiğimiz en iyi deneyimleri yaşamaya çalışmalı ve diğerlerine de yolculuklarında destek olmalıyız .









