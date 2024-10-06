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“Hayat çok kısa ve her şey bir deneyim”

“Hayat çok kısa ve her şey bir deneyim”

“Hayat çok kısa ve her şey bir deneyim”

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Sonay DEMİRPENÇE

 

Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam…  Duygusal

 

Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Sahnede olmak isterdim . Tiyatro ve dans

 

Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Gelecek kaygısı

 

Kayıtsız kalamadığım şey… Herhangi bir canlıya yapılan haksızlık

 

En büyük pişmanlığım…  Basketbolu bırakmış olmak

 

En büyük sevincim…       Sağlıklı ve umutlu olmak

 

Hayatımın dönüm noktası…  Bence henüz gerçekleşmedi

 

Beni en çok etkileyen yazar… Sabahattin Ali

 

 Başucumdaki kitap…  Küçük Prens

 

En keyif aldığım müzik… Reggae ve hareketli pop

 

En son izlediğim film…  Find me falling

 

Kendim için son aldığım şey…  Tütsü ve spor şortu

 

 Dolabımdaki en gereksiz şey…  Neden aldığımı bilmediğim kovboy çizmeleri

 

Benim için alınabilecek en güzel hediye…  Tütsüler ve kişisel bakıma dair her şeyy

 

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Kalbim kırıldığında sivri dilli olduğum gerçeğini değiştirmek isterdim

 

Kendimde beğendiğim özellik…   İnsanlarla empati kurmayı çok kolay şekilde yapabilmem

 

Olmasa da olur…  Gerçek olmayan bağlar ve külliye

 

Olmazsa olmaz…  Eşitlik ve aile

 

En iyi yaptığım yemek… Kremalı makarna

 

Hayalimdeki dünya…  Her canlının eşit şartlarda yaşayabildiği çocuğa kadına insana eğitime sanata , ağaçlara değer veren , insan haklarının sömürülmediği yeşil bir dünya

Aşk benim için…  Eksikliklerle bütün olmaktır.

 

Onunla çok tanışmayı isterdim…  Barış Akarsu

 

Görmek istediğim yer… Edinburgh

 

Mutlaka yapmak istediğim… Pilates ve yoga eğitmenligi almak dünyayı dolaşmak

 

Son olarak söylemek istediklerim… Hayat çok kısa ve her şey bir deneyim . O yüzden tadını çıkararak yaşayabildiğimiz en iyi deneyimleri yaşamaya çalışmalı ve diğerlerine de yolculuklarında destek olmalıyız .

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