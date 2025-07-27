“Hayallerimiz kadar varız, yeter ki inanalım”

Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam…

Kendimi tanımlayacak tek kelime: Tutku. Yaptığım her işte duygularım, hayallerim ve ruhum vardır. Benim için yaratıcılık, ancak içten gelen bir heyecanla mümkün olur.

Şu an yaptığım işi yapmasaydım…

Moda sektöründen yine kopmazdım ama daha kavramsal ve anlatı odaklı bir rolde olabilirdim. Belki

bir moda dergisinde editör ya da kreatif direktör olarak çalışır, kelimelerle ve görsellerle moda hikâyeleri anlatırdım. Moda dünyasının ruhunu yakalayıp, okuyuculara ilham verecek içerikler oluşturmak da bana büyük tatmin verirdi.

Benim gündemimi en fazla meşgul eden…

Kendi markam olan Derismen Official için yeni bir plaj giyimi koleksiyonu üzerine çalışıyorum. Yaratıcı ve yorucu bir süreç içerisindeyim fakat ortaya çıkan her bir tasarım hayallerimin ötesinde ortaya çıkıyor. Heycanlı bir süreç…

Kayıtsız kalamadığım şey…

Görülmeyeni fark etmek. Sessiz kalmış bir güzellik, arka plandaki bir çaba ya da konuşmayan bir duygunun varlığı beni hemen etkiler.

En büyük pişmanlığım…

Pişmanlık duymaktan ziyade, her yaşanandan bir şey öğrendiğime inanıyorum. Geçmiş deneyimlerim beni bugün olduğum kişiye dönüştürdü. Her adım, bana daha net sınırlar çizmeyi ve kendime daha çok yatırım yapmayı öğretti.

En büyük sevincim…

London College of Fashion’da kendi defilemi gerçekleştirdiğim o an, benim için sadece bir mezuniyet değil; yılların emeğinin, hayallerimin ve vizyonumun hayat bulduğu bir dönüm noktasıydı. Kendi markamı temsil eden tasarımların o podyumda yürümesi, beni hem mesleki hem de duygusal olarak en çok gururlandıran anlardan biri oldu. Bu süreç, markamın temel taşlarından biri haline geldi.

Hayatımın dönüm noktası…

Londra’da geçirdiğim yıllar, yalnızca mesleki değil, kişisel anlamda da beni baştan şekillendirdi. Moda algımı derinleştirip özgünleştirirken, kendime duyduğum güveni de temelden inşa ettim. Dünyaya ve kendime bambaşka bir vizyonla bakmamı sağlayan eşsiz bir dönüşüm süreciydi.

Beni en çok etkileyen yazar…

Virginia Woolf. Kadınlık, yalnızlık ve özgürlük üzerine yazdıkları bana çok şey kattı.