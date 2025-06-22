“Hayalimdeki dünya insanların geçim kaygısı duymadan istediği ve mutlu olduğu işi yapması”
Portre / Gizem Oymacı - Diyetisyen
Muhabir: Sonay Demirpençe
Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Enerji
Şu an yaptığım işi yapmasaydım... İlkokul öğretmeni olurdum
Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Diyabetimi iyi yönetmeye çalışmak
Kayıtsız kalamadığım şey… Beslenme konusundaki hatalar ve bilinçsizlik
En büyük pişmanlığım… Düzenli egzersizi hayatıma çok geç sokmuş olmam
En büyük sevincim… Hedeflerime ve hayallerime giden yolda çabalarımın sonuçlarını almaya başlamak
Hayatımın dönüm noktası… Diyabet tanısı alışım
Beni en çok etkileyen yazar… Jojo Moyes
Başucumdaki kitap... Lisedeyken kendi kendime yazdığım mini hikayem
En keyif aldığım müzik.. İçimi kıpır kıpır yapan her şey
En son izlediğim film… Lilo ve Stitch
Kendim için son aldığım şey… Kot şort
Dolabımdaki en gereksiz şey… Her sene ‘’Belki bu sene giyerim.’’ Deyip asla giymediğim kıyafetler
Benim için alınabilecek en güzel hediye… Alan kişiyle aramızda bir anlamı olan her şey.
Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Kesinlikle aşırı duygusal oluşum.
Kendimde beğendiğim özellik… Sempatikliğim.
Olmasa da olur… Lüks markalar
Olmazsa olmaz… Huzurlu ve güvenli bir yaşam ortamı
En iyi yaptığım yemek… Kremalı patates ve mantar, ıspanak dolgulu tavuk
Hayalimdeki dünya… İnsanların geçim kaygısı duymadan istediği ve mutlu olduğu işi yaparak huzurlu, mutlu, güven içinde hissettiği ve sevgi, saygının ön planda olduğu bir dünya.
Aşk benim için… Bu hayatta başıma gelen en güzel ‘’İyi ki.’’
Onunla çok tanışmayı isterdim… Frederick Banting
Görmek istediğim yer… Disneyland
Mutlaka yapmak istediğim.. Topluma diyabet bilinci kazandırıp tüm ada tarafından bilinen, başarısını kanıtlamış bir diyabet diyetisyeni olmak.
Son olarak söylemek istediklerim… Bana bu fırsatı verdiği için sevgili Sonay Demirpençe’ye çok teşekkür ederim.