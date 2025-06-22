“Hayalimdeki dünya insanların geçim kaygısı duymadan istediği ve mutlu olduğu işi yapması”

Muhabir: Sonay Demirpençe

Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Enerji

Şu an yaptığım işi yapmasaydım... İlkokul öğretmeni olurdum

Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Diyabetimi iyi yönetmeye çalışmak

Kayıtsız kalamadığım şey… Beslenme konusundaki hatalar ve bilinçsizlik

En büyük pişmanlığım… Düzenli egzersizi hayatıma çok geç sokmuş olmam

En büyük sevincim… Hedeflerime ve hayallerime giden yolda çabalarımın sonuçlarını almaya başlamak

Hayatımın dönüm noktası… Diyabet tanısı alışım

Beni en çok etkileyen yazar… Jojo Moyes

Başucumdaki kitap... Lisedeyken kendi kendime yazdığım mini hikayem

En keyif aldığım müzik.. İçimi kıpır kıpır yapan her şey

En son izlediğim film… Lilo ve Stitch

Kendim için son aldığım şey… Kot şort

Dolabımdaki en gereksiz şey… Her sene ‘’Belki bu sene giyerim.’’ Deyip asla giymediğim kıyafetler

Benim için alınabilecek en güzel hediye… Alan kişiyle aramızda bir anlamı olan her şey.

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Kesinlikle aşırı duygusal oluşum.

Kendimde beğendiğim özellik… Sempatikliğim.

Olmasa da olur… Lüks markalar

Olmazsa olmaz… Huzurlu ve güvenli bir yaşam ortamı

En iyi yaptığım yemek… Kremalı patates ve mantar, ıspanak dolgulu tavuk

Hayalimdeki dünya… İnsanların geçim kaygısı duymadan istediği ve mutlu olduğu işi yaparak huzurlu, mutlu, güven içinde hissettiği ve sevgi, saygının ön planda olduğu bir dünya.

Aşk benim için… Bu hayatta başıma gelen en güzel ‘’İyi ki.’’

Onunla çok tanışmayı isterdim… Frederick Banting

Görmek istediğim yer… Disneyland

Mutlaka yapmak istediğim.. Topluma diyabet bilinci kazandırıp tüm ada tarafından bilinen, başarısını kanıtlamış bir diyabet diyetisyeni olmak.

Son olarak söylemek istediklerim… Bana bu fırsatı verdiği için sevgili Sonay Demirpençe’ye çok teşekkür ederim.