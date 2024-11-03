"Hayalim; anlayış ve hoşgörünün hakim olduğu bir dünya"

Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Versatil

Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Travel Store açardım

Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Çanta katalogları incelemek

Kayıtsız kalamadığım şey… Saygısızlık

En büyük pişmanlığım… Pişman olacağım şeylere girişmemeye çalışıyorum

En büyük sevincim… Edindiğim dostluklar

Hayatımın dönüm noktası… Engin Deniz Görgüner ile tanışmak

Beni en çok etkileyen yazar… Joseph Stiglitz

Başucumdaki kitap… İstihdam, Faiz ve Paranın Genel Teorisi

En keyif aldığım müzik… Sıla 4 – Gave

En son izlediğim film… Kurtlar Vadisi: Gladio

Kendim için son aldığım şey… Okul Harcı

Dolabımdaki en gereksiz şey… Beşiktaş Forması (Fenerbahçeliyim)

Benim için alınabilecek en güzel hediye… İçecek Kupası

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Abur cubur yeme alışkanlıkları

Kendimde beğendiğim özellik.. Her şeyi merak etmem (tabi bazen kötü sonuçları oluyor)

Olmasa da olur… Aşırı Milliyetçiler

Olmazsa olmaz… Para

En iyi yaptığım yemek… Halef'in Özel Tavuklu Makarnası

Hayalimdeki dünya… Anlayış ve hoşgörünün hakim olduğu bir Dünya

Aşk benim için… Sevdiğin iş ile uğraşmak

Onunla çok tanışmayı isterdim… Fatin Rüştü Zorlu

Görmek istediğim yer… Barış içinde bir Kıbrıs

Mutlaka yapmak istediğim… Saygın bir bürokrat ve akademisyen olmak

Son olarak söylemek istediklerim… İyilik iyidir ve bulaşıcıdır. Her zaman pozitif olmaya çalışın.