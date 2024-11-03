"Hayalim; anlayış ve hoşgörünün hakim olduğu bir dünya"
"Hayalim; anlayış ve hoşgörünün hakim olduğu bir dünya"
Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Versatil
Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Travel Store açardım
Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Çanta katalogları incelemek
Kayıtsız kalamadığım şey… Saygısızlık
En büyük pişmanlığım… Pişman olacağım şeylere girişmemeye çalışıyorum
En büyük sevincim… Edindiğim dostluklar
Hayatımın dönüm noktası… Engin Deniz Görgüner ile tanışmak
Beni en çok etkileyen yazar… Joseph Stiglitz
Başucumdaki kitap… İstihdam, Faiz ve Paranın Genel Teorisi
En keyif aldığım müzik… Sıla 4 – Gave
En son izlediğim film… Kurtlar Vadisi: Gladio
Kendim için son aldığım şey… Okul Harcı
Dolabımdaki en gereksiz şey… Beşiktaş Forması (Fenerbahçeliyim)
Benim için alınabilecek en güzel hediye… İçecek Kupası
Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Abur cubur yeme alışkanlıkları
Kendimde beğendiğim özellik.. Her şeyi merak etmem (tabi bazen kötü sonuçları oluyor)
Olmasa da olur… Aşırı Milliyetçiler
Olmazsa olmaz… Para
En iyi yaptığım yemek… Halef'in Özel Tavuklu Makarnası
Hayalimdeki dünya… Anlayış ve hoşgörünün hakim olduğu bir Dünya
Aşk benim için… Sevdiğin iş ile uğraşmak
Onunla çok tanışmayı isterdim… Fatin Rüştü Zorlu
Görmek istediğim yer… Barış içinde bir Kıbrıs
Mutlaka yapmak istediğim… Saygın bir bürokrat ve akademisyen olmak
Son olarak söylemek istediklerim… İyilik iyidir ve bulaşıcıdır. Her zaman pozitif olmaya çalışın.