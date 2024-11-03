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"Hayalim; anlayış ve hoşgörünün hakim olduğu bir dünya"

"Hayalim; anlayış ve hoşgörünün hakim olduğu bir dünya"

"Hayalim; anlayış ve hoşgörünün hakim olduğu bir dünya"

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Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Versatil

 

Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Travel Store açardım

 

Benim gündemimi en fazla meşgul eden…  Çanta katalogları incelemek

 

Kayıtsız kalamadığım şey… Saygısızlık

 

En büyük pişmanlığım…   Pişman olacağım şeylere girişmemeye çalışıyorum

 

En büyük sevincim…       Edindiğim dostluklar

 

Hayatımın dönüm noktası…   Engin Deniz Görgüner ile tanışmak

 

Beni en çok etkileyen yazar… Joseph Stiglitz

 

 Başucumdaki kitap…  İstihdam, Faiz ve Paranın Genel Teorisi

 

En keyif aldığım müzik…   Sıla 4 – Gave

 

En son izlediğim film…  Kurtlar Vadisi: Gladio

 

Kendim için son aldığım şey… Okul Harcı

 

 Dolabımdaki en gereksiz şey…   Beşiktaş Forması (Fenerbahçeliyim)

 

Benim için alınabilecek en güzel hediye…   İçecek Kupası

 

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey…  Abur cubur yeme alışkanlıkları

 

Kendimde beğendiğim özellik..    Her şeyi merak etmem (tabi bazen kötü sonuçları oluyor)

 

Olmasa da olur…  Aşırı Milliyetçiler

 

Olmazsa olmaz…  Para

 

En iyi yaptığım yemek… Halef'in Özel Tavuklu Makarnası

 

Hayalimdeki dünya…   Anlayış ve hoşgörünün hakim olduğu bir Dünya

 

Aşk benim için…   Sevdiğin iş ile uğraşmak

 

Onunla çok tanışmayı isterdim…   Fatin Rüştü Zorlu

 

Görmek istediğim yer…  Barış içinde bir Kıbrıs

 

Mutlaka yapmak istediğim…  Saygın bir bürokrat ve akademisyen olmak

 

Son olarak söylemek istediklerim… İyilik iyidir ve bulaşıcıdır. Her zaman pozitif olmaya çalışın.

 

 

 

Kurtlar Vadisi Gladio | Tek Parça FULL HD İZLE

 

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