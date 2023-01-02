Havuz medyasına inat, çok seslilik

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, yerel yayın yapan kanallara herhangi bir olanak sağlamadan, TÜRKSAT ile karşı karşıya bırakılmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Maviş, TÜRKSAT yayınları duran Kanal Sim ve diğer özel kanallara dayanışma belirterek, “Havuz medyasına inat, çok sesliliği savunduğumuzu bir kez daha ifade ederiz” dedi.

Açıklamada, “Ekonomi bahane edilerek basın ve ifade özgürlüğünün hedef alınması karşısında demokrasiye, insan haklarına ve ifade özgürlüğüne inanan tüm kesimler ile birlikte yürüyeceğimizi vurgularız” denildi.

Maviş’in yazılı açıklaması şöyle: Karasal yayınları GSM operatörlerine devredip, yerel yayın yapan kanallara herhangi bir yerel olanak sağlamadan, kanalları TÜRKSAT ile karşı karşıya bırakmak kabul edilemezdir. Yerel kanalların bu durumu toplumun içerisinde bulunduğu sıkışmışlık halinin bir diğer örneği ve Kıbrıslı Türklerin özerk olan her kurumunu kapatma politikalarının sonuncusu olarak değerlendiriyoruz.

Ülkemizde karasal yayın yapan kanallara bir mecra yaratarak, basın ve ifade özgürlüğünü sağlamanın devletin en temel görevi olduğunu hatırlatırız. Ekonomi bahane edilerek basın ve ifade özgürlüğünün hedef alınması karşısında demokrasiye, insan haklarına ve ifade özgürlüğüne inanan tüm kesimler ile birlikte yürüyeceğimizi vurgularız.

Toplumun doğru haber alma özgürlüğüne, ilkeli, tarafsız ve cesur yayınlar ile katkı yapan Kanal Sim ve diğer özel kanallar ile dayanışmamızı belirtir, adanın kuzeyinde yaratılmak istenen havuz medyasına inat, çok sesliliği savunduğumuzu bir kez daha ifade ederiz.”