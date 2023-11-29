Hava trafik kontrolörlerinden Ercan'daki 'elektrik' krizine ilişkin açıklama

Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası (HTKS) bugün Ercan Havalimanı’nda yaşanan elektrik krizinin en büyük sorumlusunun Erhan Arıklı olduğunu açıkladı.

Sendikadan yapılan açıklamada, “Ercan’daki eksiklikler teker teker giderilmeye başlanmazsa, grevlerin ve eylemlerin ardı arkası kesilmeyecektir” denildi.

Bugün saat 12:00 sıralarında Ercan Hava Trafik Kontrol Merkezi’nde elektriklerin kesilmesi sonucunda jeneratörler devreye girmemiş, radarlar, frekanslar, meteorolojik bilgi, telefonlar ve telsizlerin tümü durmuştu.

Sendika, yaşanan olay neticesinde yaklaşık bir buçuk saat süreyle hem havalimanına hem de hava sahasına trafik hizmeti verilmediğini anımsatarak. “Bu sebeple Ercan’a gelmekte olan 2 uçak Adana ve Antalyaya iniş yapmış ve kalkış yapmaya hazır olan 1 uçak ise kalkışıını gerçekleştirememiştir” vurgusu yaptı.

Sendikadan yapılan açıklama şöyle devam etti:

“Hava sahasında uçan onlarca trafik, hizmetin ve irtibatın ani kesilmesi nedeniyle büyük bir tehlike atlatmıştır. mecburen, cep telefonları ve internet üzerinden, kayıtsız ve emniyetsiz bilgi alışverişleri kullanarak havasahasındaki trafikleri, hizmette kusuru olmayan Ankara ve Nicosia kontrol ünitelerine devretmek zorunda kaldık. Kriz anında elinden geleni ardına koymayan ve kriz yönetimi konusunda tam bir başarı gösteren meslektaşlarımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Bu yaşadığımız/yaşatılan kriz, tüm ulaştırma camiasının utanması gereken bir durumdur.”

“Esas sorumlu Erhan Arıklı’dır”

Yaşananlar üzerine Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın “sabotaj” iddiası içerikli bir açıklama yapmasının talihsiz olduğunu belirten sendika, Arıklı’yı şiddetle kınadı.

Sendika açıklaması şöyle devam etti:

“Hükümete geldikleri günden beridir havacılık konusunda eksik bıraktıkları, ihmal ettikleri ve özel şirkete yaptıramadıkları yükümlülüklerin sonuçlarını yaşamaktayız. Hal böyleyken böyle bir kriz anında çıkıp da olayın bir sabotaj olabileceğini söylemesi şuursuzca olmuştur. Bizler HTKS olarak Erhan Arıklının böylesine pişkin açıklamalarla sorumluluktan kaçma çabalarına tahammülümüz kalmadığını bildirmek isteriz. Ülkede havacılığa yapılmış olan bir sabotaj varsa, o da yönetenlerin kendi ihmalleri sonucu Ercanı soktukları, bu gün de yaşadığımız kriz ile aşikar olan durumdur. Bugün yaşadığımız krizin en büyük sorumlusu Erhan Arıklı dır. Bugünden tezi yok, Ercan’daki eksiklikler teker teker giderilmeye başlanmazsa, grevlerin ve eylemlerin ardı arkası kesilmeyecektir!”