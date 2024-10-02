“Hava trafiğinde bir aksama yaşanmadı”

İran’ın İsrail’e yönelik ateşlediği füzelerin Kıbrıs’tan da görülmesi ciddi tedirginliğe neden oldu.

Kanal Sim’de yayınlanan “Gün Arası” programına bağlanıp Serkan Soyalan’ın sorularını yanıtlayan Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası Başkanı Cem Kapısız, dün akşam Kıbrıs’tan da görülen hava saldırısının hava trafiğinde aksamalar yaratmadığını vurguladı.

Kıbrıs’ın kuzeyinin statüsünden dolayı sadece Türkiye’den uçakların ülkeye geldiğini söyleyen Kapısız, “Statümüzden dolayı direkt anlamda bir etkilenme yaşamadık. Ama işler kızıştığında Kıbrıs’ın doğusundan geçen bir yolumuz var. Orada da iki yolumuz gelip tek bir yolda birleşen. Bu yolun kullanımı tamamen minimize olmuştur” dedi. Doğu’daki yolun minimize olmasıyla birlikte, bütün hava trafiğinin Batı’ya, Güzelyurt istikametine doğru yoğunlaştığını vurgulayan Kapısız, trafiğin oraya yoğunlaşmasıyla, o yol üzerindeki verimliliğin de azalmaya başladığını ve trafiğin bir müddet zaman kaybettiğini söyledi.

“Geçitkale’nin kullanılma olasılığı her zaman var”

Ortadoğu’da savaşın gün geçtikçe kızıştığını söyleyen Kapısız, Geçitkale Havalimanı’nın ordunun kullanımında bir havalimanı olduğunu ve oradan silahsız hava araçlarının gözetleme görevi ile ilgili havalandığını vurguladı. Türkiye’nin de bölgedeki gerginliğe dahil olması durumunda Geçitkale’nin de kullanılma olasılığını dile getiren Kapısız, “Bu ihtimal her zaman vardır. Adamızı ve statümüzü düşündüğümüzde, şu anki siyasetimizin de savaş çığırtkanlığı yaptığını da görerek Kıbrıs’ın bölünmüşlüğü ve bu bölünmüşlüğün Ortadoğu’daki bir gerilim içerisinde kullanılması, Kıbrıs’ın diğer garantörlerine bunu durdurma hakkı vermez mi?” diye sordu