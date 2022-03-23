Benzinciler Birliği Başkanı Levent Çağdal, tedarikçi firmaların akaryakıt vermeye başladığını belirterek, “Birçok istasyonda akaryakıt temin edildi, sıkıntı kalmadı. Bazı istasyonlar hala akaryakıt almak, stokunu yenilemek için sıra bekliyor” dedi.

Akaryakıt tedariki için halen tankerlerin sıra beklediğini kaydeden Çağdal, “Her zam beklentisinde tedarikçilerin kapıya kilit vurması, akaryakıt vermeyi durdurması kabul edilir değil” yorumunu yaptı.

Kıbrıs Türk Petrolleri (K-Pet) Genel Müdürü Malik İşimtekin’in “Akaryakıt sorunu olumsuz hava koşullarından kaynaklandı” açıklamasını sorduğumuz Çağdal, bunun hiç inandırıcı olmadığı görüşünü paylaştı.

Çağdal, “Tedarikçiler her zam beklentisinde kapıya kilit vuruyor, yakıt vermiyor, hava şartları açıklaması hiç inandırıcı değil.” yorumunda bulundu.

Benzinciler Birliği: Zam sonrası yakıt vermeye başladılar

K-PET: “Akaryakıt sorunu olumsuz hava koşullarından kaynaklandı”