Benzinciler Birliği: Zam sonrası yakıt vermeye başladılar

Kıbrıs Türk Benzinciler Birliği, iki akaryakıt ithalatçısı Kıbrıs Türk Petrolleri (K-PET) ve ALPET’in bugün yürürlüğe giren akaryakıt zammı sonrası istasyonlara yakıt vermeye başladığını duyurdu.

Dün bazı istasyonlarda uzun kuyruklar oluşmuş ve bazıları da ellerindeki yakıtın tükendiğini belirterek kapanmıştı.

Gece yarısından sonra uygulamaya giren zamlı fiyatlara göre 95 oktan kurşunsuz benzinin litresi 18.57 TL, 98 oktan kurşunsuz benzinin litresi 18.82 TL, Euro dizelin litresi 20.88 TL ve gazyağının litresi de 20.12 TL oldu.

Kurşunsuz benzinlerin litresine 1.24 TL, Euro dizele 2.81, gazyağına 3.1 TL artış yapılmış oldu.

16 Mart’ta yapılan indirimle 95 oktan benzin 17.33, 98 oktan kurşunsuz benzin 17.58, Euro dizel 18.07 ve gazyağı da 17.02 TL’den satılıyordu.

Kıbrıs Türk Petrolleri (K-Pet) Genel Müdürü Malik İşimtekin, dün yaptığı açıklamada akaryakıt sorununun olumsuz hava koşullarından kaynaklandığını, ülkeye yakıt taşıyan gemilerden birinin fırtına nedeniyle 5 gün geciktiğini söylemişti.

İşimtekin, zam yapılacak iddiaları konusunda da “Zam bizim işimiz değildir buna Bakanlar Kurulu Karar verir, bu sorun olumsuz hava koşullarından kaynaklandı” demişti.

Akaryakıta zam

K-PET: “Akaryakıt sorunu olumsuz hava koşullarından kaynaklandı”

Benzin istasyonlarında izdiham!