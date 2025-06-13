"Hava sahası kapatıldı, Türkiye Büyükelçiliği'ndeyiz, iyiyiz"

İsrail'in İran'a yönelik hava saldırıları sırasında İran'ın başkenti Tahran'da bulunan Milletvekili Ahmet Savaşan, Türkiye Büyükelçiliği'ne sığındı.

Ahmet Savaşan ve beraberindeki iki kişilik heyetin Kıbrıs'a dönmek üzere havaalanında bulunduğu sırada hava saldırısının başladığı öğrenildi.

Gazeteci Mert Özdağ'ın ulaştığı Ahmet Savaşan durumunun iyi olduğunu ancak ülkedeki siyasi atmosferin gergin olduğunu anlattı.

Savaşan, Tahran'da herhangi bir hedefin vurulduğuna dair bir gözlemi olmadığını ancak sokakların hareketli olduğunu ifade etti.

Resmi bir davetle turizm konusundaki bir toplantıya katılmak üzere Tahran'da bulunduğunu belirten Savaşan, hava sahasının kapalı olduğunu bu nedenle geriye dönemediklerini söyledi.