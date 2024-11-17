Hatıralar kişisel midir kolektif ve toplumsal belleğin bir parçası mıdır?

Murat OBENLER

Prömiyerini Mayıs 2024’te Eklektik Manifest kapsamında yapan ve yoğun ilgi gören 22/11 Performans Topluluğu’nun ses-anlatı performansı “Bir Hatıra, Bir Siz” bu kez de Arabahmet Kültür Evi Sahnesi’nde yeniden izleyici ile buluşmaya başladı.

Öykücülüğü ile öne çıkan yazar Sevim Burak’ın eserlerinden Handan Ergiydiren’in reji,sahne tasarımı ve koreografisi, İnal Bilsel’in ses tasarımı ile seyirciyle buluşan performansta Güneş Kozal ve Fuat Zorali performansları ile göz dolduruyorlar. Sevim Burak’ın yazdıkları üzerinden ailesinin yaşamı, kendi çocukluk ve gençlik anılarının oluşturduğu bir iç muhasebe ve insan hayatının gerçeklikle ilişkisi, Sevim Burak’ın hüzün,özlem,sevda ve isyan gibi duygularının eşlik ettiği hatırlama seansları, ağaçlar,çiçekler,kişisel ve şehirden nesneler, sokaklar, caddeler ve mekanlar üzerinden İstanbul şehrinin hatıraları, kentlilik ve kolektif bellek oluşturma süreçlerine dair hem iç hem Baron Bahar hem de seyirci ile konuşmalar, zaman kavramının bulanıklaştığı ve seyirciyi 20. ve 21.yüzyıl gibi geniş bir zaman diliminde düşünmeye sevk eden, şiirsel bir dille ağır bir metni seyirciyi rahatsız etmeden karşıya aktaran performans seyircilerin beğenisini kazandı.

“Bir Hatıra, Bir Siz”, 23 ve 30 Kasım,7 ve 14 Aralık’ta da sahnede olacak

22/11 Performans Topluluğu tarafından 23,30 Kasım,7,14 Aralık tarihlerinde Arabahmet Kültür Evi Tiyatro Salonu’nda İNGİLİZCE ÜST YAZI İLE sahneye konacak ses-anlatı performansının biletleri 500 TL olup bilet satışları oyundan önce kapıda nakit ve EFT yoluyla yapılacaktır(Rezervasyon İçin iletişim numarası: 0 533 851 41 44)