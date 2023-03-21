Hatay’da yıkılan binaların müteahhidiydi, Kıbrıs’ın kuzeyinden iadesi istendi
TC Adalet Bakanlığı, Antakya’da yıkılan binaların müteahhidi Hikmet Günsay'ın Kıbrıs’ın kuzeyinden iadesini istedi.
A+A-
Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan binaların müteahhidi Hikmet Günsay'ın Kıbrıs’ın kuzeyinden iadesini istedi.
AA’nın haberine göre, Antakya ilçesinde yıkılan binaların müteahhidi Günsay hakkında Hatay 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından yakalama kararı çıkarıldı.
Bu kapsamda Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü, Günsay'ın Kıbrıs’ın kuzeyinden iadesine yönelik talepname hazırlandı.
Talepnamede, Günsay'ın Türkiye'ye iadesi istendi.
Bu haber toplam 413 defa okunmuştur