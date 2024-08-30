“Hatalı tüzük, sınava katılanları mağdur etti”

Serap ŞAHİN

Milli Eğitim Bakanlığı ve Kamu Hizmetleri Komisyonu tarafından Mart 2024’te Öğretmenler Sınav (Değişiklik) Tüzüğü’nde yaptığı değişiklik Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümü mezunlarını mağdur etti.

10 Ağustos tarihinde yapılan, 148 kişinin katıldığı ve 130 kişinin geçtiği öğretmenlik sınavında sonuçlar puana göre değil de mezuniyet yılına göre sıralandı, sınava katılan ve yüksek not alan birçok kişi alt sıralarda yer aldı.

Yaşanan mağduriyetle ilgili YENİDÜZEN’e konuşan Kıbrıs Türk Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Derneği (KT-PDR)Başkan Yardımcısı Aysel Çeliktaşlılar, alan bilgisini ölçmeyi hedefleyen bir sınav sonucunda alınan puanların gözetilmeden mezuniyet yılına göre sıralandığını, sınavda daha başarılı olan kişilerin alt sıralara düşmesine neden olduğunu söyledi.

Çeliktaşlılar, kadro için hiçbir atama yapılmadan tüzükteki ilgili maddenin düzeltilip, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı başlamadan, başarı puanına göre sıralamayı sağlayacak yeni bir sınavın yapılması ve adaletin sağlanması gerektiğini vurguladı.

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e bilgi veren Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş de Eğitim Bakanlığı’nın hatalı tüzüğü nedeniyle yaşanan kargaşaya işaret etti, adaletli bir çözümün olmaması durumunda mağdurların dava açma hazırlığında olacağını ifade etti.

Maviş, Kamu Hizmeti Komisyonu’ndan sınavı iptal etmesini ve işlemleri durdurmasını talep etti.

“Kamu okullarına alınacak PDR mezunlarının ayrı bir kadro ile alınması lazım”

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümü mezunlarının geçen yıl yasada “özel ders(Rehberlik)” adı altında değiştirildiğini bunun sorunlara yol açtığını kaydeden Kıbrıs Türk Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Derneği (KT-PDR)Başkan Yardımcısı Aysel Çeliktaşlılar, problemlerin başlangıç noktasının bu değişiklik olduğunu dile getirdi. “Kamu okullarına alınacak PDR mezunlarının ayrı bir kadro ile alınması lazım” diyen Çeliktaşlılar, özel ders kapsamında alınmaması gerektiğini belirtti. Bu değişiklikle ilgili şikâyet yaptıklarını ifade eden Çeliktaşlılar, “Hatalı bir uygulama olduğunu, yasada düzeltilmesi gerekliliğini biliyoruz. Bu da ayrıca mücadele ettiğimiz bir konu” dedi.

“Hatalı tüzük, sınava katılanları mağdur etti”

Mart 2024’te sınav tüzüğünde değişiklik olduğunu ve bununla birlikte bir hata yapıldığını anlatan Çeliktaşlılar, “Bu hata, yasada ‘özel ders öğretmeni’ olarak değiştirilmesinden de kaynaklanıyor.Normalde tüzükte branştan başvuran kişilerin puan ve sınav sıralamasının nasıl yapılacağı açık ve net belirtilir. PDR mezunlarının puanla sıralanma yapılması gereken kısımda olması gerekirken Atatürk Öğretmen Akademisi’nden çıkışlı olan sınıf öğretmenleri ve okul öncesi öğretmeniymiş gibi mezun yılına göre sıralamanın yapıldığı kısımda yazıldı.” dedi.

Öğretmen Akademisi mezunlarının 60 geçer puan almaları durumunda mezuniyet yılına göre sıralandığına dikkat çeken Çeliktaşlılar, “PDR mezunlarını da o kısma yazdıkları için aynı yöntem uygulandı.” dedi.

Hatalı tüzüğün sınava katılanları mağdur ettiğini belirten Çeliktaşlılar, bu sebeplerle kesin listenin yayımlanamadığını söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Kamu Hizmeti Komisyonu’nun konuyla ilgili açıklama yapması gerektiğini kaydeden Çeliktaşlılar, “Sınava giren arkadaşlarımızın hepsi ciddi bir mağduriyet yaşıyorlar. Kesin sıralama listeleri çıkmıyor. Kimse sırasından emin olamıyor. Ne yapılacağına dair bir bilgileri yok.” şeklinde konuştu.

Çeliktaşlılar; dernek olarak, adaletli bir çözüm beklediklerini ifade etti, “Sıralama eğer puana göre yapılmayacaksa burada ciddi bir adaletsizlik vardır. Bu sınavın iptal edilip, tüzüğün düzeltilip yeniden bir sınav yapılması gerekiyor.” dedi.

“Birçok mezun işsiz”

Türkiye ile yıllar önce imzalanan protokol gereği, ihtiyaç halinde buraya öğretmen gönderildiğini dile getiren Çeliktaşlılar, şu anda Kıbrıs’ın kuzeyinde yeterli derecede PDR mezunu olduğunu söyledi,

“Bizim ülkemizde bu hizmeti sağlayacak yetkin meslektaşlarımız vardır. O yüzden Türkiye'den bu meslektaşlarımızın buraya getirilmesine gerek yoktur.” dedi.

“Bu kadar alan mezunumuz işsizken, Türkiye'den bu meslektaşlarımızın getirilmesi doğru değil.” ifadelerine yer veren Çeliktaşlılar, söz konusu protokolün de güncellenmesi gerektiğini kaydetti.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş:

“Yanlış tüzük doğrultusunda bir sınav yapıldı”

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, Eğitim Bakanlığı İlköğretim Dairesi Özel Ders (Rehberlik) münhalinde, hatalı tüzük nedeniyle bir kargaşa yaşandığını söyledi.

PDR bölümü mezunlarının geçen yıl yasada “özel ders(Rehberlik)” adı altında değiştirildiğinin mahkemeye taşındığını ifade eden Maviş, ara emri alınmadığını belirtti.

Hatalı tüzük nedeniyle sınav sonucunda alınan puanların mezuniyet yılına göre sıralanmasını yargıya taşımayı düşündüklerini belirten Maviş, “Çözüm sağlanmaması halinde mağdurlar dava açma hazırlığında.” dedi.

Sendika olarak davayla değil de diyalog yoluyla sonuç elde etmeye çalıştıklarını belirten Maviş, “Ortada bir hata var. Yanlış tüzük doğrultusunda bir sınav yapıldı. Aldığımız hukuk görüşüne göre bu sınav geri çekilebilir.” dedi.

“Eğitim Bakanlığı İlköğretim Dairesi Özel Ders (Rehberlik) 2024 yılı münhali ile ilgili olarak Kamu Hizmeti Komisyonu’ndan talebini geri çekmeli ve münhale konu diğer tüm işlemleri derhal durdurmalıdır” diyen Maviş, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun sınavı iptal etmesi gerektiğini belirtti.