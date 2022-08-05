Hatalı piyango bileti karaborsada

►Koleksiyoncu olmayanlar bile hatalı biletin yıllar sonra büyük değer kazanacağı umuduyla bilet alıyor ►Birçok kişi satın aldığı hatalı biletleri iade etmektense saklamayı tercih ediyor ►Bir bayi: “Bize ’EOKA’cı bileti var mı?’ diye soruyorlar” ►Hatalı fotoğrafla basılan Devlet Piyangosu’yla ilgili şikayetler ise bitmiyor… “Devletin hatasının bedelini bize kestiler” diyen bayiler mağduriyetten şikayetçi…

Yenidüzen (Özel)

Devlet Piyangosu’nun Erenköy Direnişi anısına 8 Ağustos çekilişi için basılarak satışa sunulan ancak hatalı fotoğraf kullanılması nedeniyle bir süre sonra toplatılan biletleri karaborsaya düştü.

Normal fiyatı 40 TL olan ancak bayilerce en ucuzu 50 TL’den satılan hatalı biletlere, Kıbrıslı Rumların da büyük ilgi gösterdiği ve bazılarının bilet almak için yüksek rakamlar ödediği belirtiliyor.

Erenköy Direnişi yerine yanlışlıkla EOKA’cı Kıbrıslı Rumları ellerinde Türk bayrağıyla gösteren bir fotoğrafın basıldığı piyango biletlerini satın alıp Türkiye’ye götürenler de olduğu kaydediliyor.

Bayiler şikayetçi: “Devletin hatasının bedelini bize kestiler”

Öte yandan “Devletin hatasının bedelini bize kestiler” diyen bir bayi, 30 bin adet bilet satıldığını ve devletin bayilerden 1.2 milyon TL topladığını ancak kendilerine kâr payı bırakılmadığını söyledi.

YENİDÜZEN’e konuşan bir piyango bayisi, yüzde 8 kâr payıyla çalıştıklarını ancak 8 Ağustos çekilişi hatalı fotoğraf nedeniyle iptal edilince devletin tüm satış bedeline el koyduğunu, kendilerine kâr payı ödenmediğini bildirdi.

“5 gün boyunca bu sıcak havada çalışıp bilet sattık ancak devlet tüm parayı aldı. Emeğimiz boşuna gitti” diyen bayi, yaşananlardan mağdur olduklarını savundu.

Öte yandan aynı bayi, ileride değer kazanacağını düşünerek saklamak isteyenlerin, hatalı basılan biletlere büyük ilgi gösterdiğini söyledi.

“Bize ‘EOKA’cı bileti var mı?’ diye soruyorlar” diyen bayi, kendisinin 8 Ağustos çekilişi için basılan hatalı biletleri 50 TL’den sattığını ancak piyasada çok daha yüksek fiyata satanlar bulunduğunu, 200 TL’ye bile satıldığını ifade etti.

Devlet Piyangosu bayisi, az sayıda kişinin hatalı bileti iade edip yerine yenisini aldığını kaydetti.

“Kıbrıslı Rumlar ve Türkiyeliler de alıyor”

Kıbrıslı Rumların ve Türkiyelilerin de hatalı fotoğrafla basılan Devlet Piyangosu’nu satın almaya ilgi gösterdiğini belirten piyango bayisi, yüksek bedellerden söz etti.

Piyango bayisi uzun zamandır yüzde 8 kâr payıyla sattıkları Devlet Piyangosu’nda oranın yüzde 10’a çıkmasını talep ettiklerini de sözlerine ekledi.

18 Ağustos biletleri yine Erenköy fotoğrafıyla satışta

Bu arada Devlet Piyangosu’nun iptal edilen 8 Ağustos çekilişi yerine 18 Ağustos’ta yapılacak yeni çekilişi için basılan biletler satışa sunuldu.

Üzerinde Erenköy Direnişi’ni simgeleyen mücahitlerin fotoğrafı olan biletlerde büyük ikramiye 1 milyon TL.