"Hata"larla örülmüş süreçten dolayı, halk olarak zarara uğramaya devam ediyoruz”

Başbakanlığın Yenidüzen’in yayını üzerine yaptığı açıklamaya işaret eden CTP Genel Başkanı Erhürman, açıklamanın Kıb-Tek’e ihalesiz yakıt alımlarının yarattığı zararı açıkça ortaya koyduğuna işaret etti.

Erhürman’ın ifadeleri şöyle:

“Yenidüzen Gazetesi'nde yer alan yayın üzerine, Başbakanlık'tan yapılan cevabi açıklama önemli! Bir kez daha ihalesiz gerçekleşen alımda, akaryakıt taşıma fiyatı ton başına 75 dolar. Ekim 2021'de gerçekleşen ihalede bu miktar 33 dolardı, dolayısıyla iki katı ödenecek. Bu bir! Daha önce taşınan ihalesiz akaryakıtta ise bu miktar 150 dolara kadar çıkmıştı.

Demek ki o zaman da şimdi izlenen yöntem izlenseydi, tam yarı fiyatına, yani 75 dolara taşınabilirdi. Bu da iki!

Kısacası, daha önce defalarca anlattığımız ve Ekim 2021'de başlayarak bugüne kadar devam eden "hata"larla örülmüş süreçten dolayı, bu ekonomik krizde halk olarak zarara uğramaya devam ediyoruz. İşin özeti bu!”

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