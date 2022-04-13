Hastürk: “Çalışanların çocukları onlarla geliyor ama çalışmıyor”

Derya ULUBATLI

Güzelyurt’taki Kalyon Narenciye Üretim Tesisi işletmecisi Ahmet Hastürk, ‘çocuk işçi çalıştırdığı’ gerekçesiyle fabrikasını polisin bastığını söyledi, iddiayı yalanlayarak Çalışma Bakanlığı’nın ‘Narenciye üreticisini desteklemeyen’ bir tutum sergilediğini savundu.

Ülkede tarım işçisi olmadığı için iş gücünü Türkiye’den getirmek zorunda kaldıklarını belirten Hastürk, gelen kişilerin de ailesi ve çocukları ile gelme şartı koştuğunu, bunun sonucunda fabrikada çocukların da bulunduğunu ancak bu çocukların orada çalıştırılmadığını dile getirdi.

YENİDÜZEN’e konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy ise baskınların gelen ihbarlar üzerine yapıldığını ve ‘çocuk işçi çalıştırmak’ suç olduğundan baskının polis eşliğinde yapılmasının kaçınılmaz olduğunu söyledi. Taçoy, en kısa sürede bu konunun detaylarıyla ilgileneceğini de sözlerine ekledi.

Kalyon Tesisi Sahibi Ahmet Hastürk:

“Çalışmayan çocuklar çalışıyor gibi tutuklanıyor”

Ülkedeki narenciye üreticilerinin yıllardır işçi sıkıntısı yaşadığını belirten Kalyon Tesisi Sahibi Ahmet Hastürk, yurtdışından işçi getirmek için çaba sarf ettiklerini ancak Çalışma Bakanlığı ile yaşanan bazı sıkıntılardan dolayı bunu da sınırlı oranda yapabildiklerini kaydetti. Hastürk şunları anlattı: “Senelerdir bu sorunları yaşıyoruz. Her sene Türkiye’den insanlar getiriyoruz ve çalışma izni çıkaracağımız kişilerin yanında çocukları da geliyor. Bu insanlar gelmek için çocuklarını da getirmeyi şart koşuyor biz de kabul ediyoruz çünkü işçi eksiğimiz var. Ne yazık ki bu çocuklarla ilgili Çalışma Bakanlığı sorun çıkarıyor. Gelecek işçilerin aile olarak gelme şartı olduğunu bilmeli ve buna göre kurallar uygulamalıyız”.

Çalışma Bakanlığı’nın sürekli polislerle fabrikasına baskın düzenlediğini ve orada bulunan çocukları yakalayarak götürdüğünü de dile getiren Hastürk, bu çocukların çalışmak için değil ailelerine eşlik etmek için orada bulunduğunu, yapılan baskınların kendisine hem işçi hem de müşteri kaybettirdiğini ifade etti. Hastürk sözlerini şöyle sürdürdü: “Geliyorlar, haksız yere baskın yapıyorlar. Bu gidişle işçiler artık gelmeyecek. Bugün burada Rus müşterimiz de vardı, polis baskınını görünce bizimle çalışmamaya karar verdi. Her şekilde zarara uğruyoruz. Gesinler, ‘yasamız budur’ desinler, biz de koşulları söyleyelim. Eğer uyum sağlanamazsa biz de fabrikaları kapatalım, işçi getirmeyelim, çalıştırmayalım. Bu şekilde fabrikayı basarak olacak iş değil…”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy:

“Baskınları ihbarlar üzerine yapıyoruz”

Bu gibi baskınların kendilerine gelen ihbarlar üzerine yapıldığını dile getiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, çocuk çalıştırmanın yasak olduğunu, bu gibi ihbarlara polisle gitmek zorunda olduklarını belirtti. Taçoy şunları söyledi: “Daha önce edindiğim bilgiler bu baskınların kişisel ihbarlar üzerine yapıldığıdır. Çocuk çalıştırma ve istismarıyla ilgilidir baskınların geneli polis eşliğinde yapılıyor çünkü bu durum ceza yasasına göre suçtur. Bu fabrikaya yaklaşık 10 gün önce de gidilip belli denetlemeler yapılmıştı. İzinli personel denetlenmiş, ek personel talebi değerlendirilerek onaylanmıştı. Bu kez çocuk yaşta kişilerin çalıştırılması üzerine bir ihbar geldi, bunun üzerine polis eşliğinde yeniden gidildi”.

Çalışanların aileleri ve çocuklarıyla gelmek istemesini anladığını ancak çocukların fabrika içinde tutulmasına gerek olmadığını dile getiren Taçoy, “çocuklar 15 yaşına kadar okula gitmek zorundadır, bizim yasalarımız böyle bir şeye göz yumamaz” ifadelerini kullandı.