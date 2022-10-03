Hastaneyi terk eden tek Endokrinolog: “Robot olsa yanar!”

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki tek Endokrinoloji Uzmanı Doç. Dr. Umut Maraşuna, istihdam eksikliğine dayalı artan iş yüküne dayanamayarak görevinden istifa ettiğini duyurdu.

İstifasına ilişkin nedenleri, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Doç. Dr. Maraşuna, hastanedeki tek endokrinologun kendisi olduğunu ifade ederek, “Tek bir insana bu kadar iş yüklenemez… Adadaki tüm diyabetlilerin, tiroid hastalarının idari ve acil yükü yüklenemez” dedi.

Sistemin değişeceğine dair inancının olmadığını vurgulayan Maraşuna, “Mevcut yapı düzeltilmediği takdirde benden sonra oraya bir robot bile görevlendirilse, o robot yanar” yorumunda bulundu.

Doç. Dr. Umut Maraşuna, istifa gerekçesini şöyle açıkladı:

“Bugün kamuda birikmiş izinlerimin son günü. Yarından itibaren resmi olarak kamu görevlisi değilim. Gündemi fazlasıyla meşgul ettiğimden dolayı konuya nokta koymak maksadıyla yazıyorum. Altta KKTC Sağlık Bakanlığına sunduğum istifa dilekçem mevcut. 2012’den beridir sürdürdüğüm görevim burada son bulmuş oldu. Kararımdan vazgeçirmek için idari kadrodan çok arayan, çabalayan oldu. Ancak mevcut sistemin değişeceğine inanmıyorum. Hastanede Endokrinolog kalmaması beni fazlasıyla üzmüştür. Ancak tek bir insana bu kadar iş yüklenemez, tüm adadaki tüm diyabetlilerin, tiroid hastalarının vs idari ve tüm acil/elektif yükü yüklenemez. Mevcut yapı düzeltilmediği taktirde benden sonra oraya bir robot bile görevlendirilse, o robot yanar. Son sözüm şu. Lütfen artık hastaneye dönmem için beni aramayın. Kararım kesin…”