“Hastaneye yatırılan her 100 COVID-19 hastasından biri felç oluyor”

İngiltere’de yer alan Cambridge Üniversitesi’nden bilim insanları Covid-19 nedeniyle hastaneye yatırılan her 100 kişiden birinin, Coronavirüs'ün neden olduğu kan pıhtılaşması ve sitokin fırtınası nedeniyle felç (inme) olduğunu ortaya koydu. Araştırmacılar, Covid-19 nedeniyle felç olan hastaların ölüm riskinin, virüs taşımayan felç hastalarından iki kat daha fazla olduğunu söyledi.

NTV'nin haberine göre; İngiltere’de yer alan Cambridge Üniversitesi’ndeki İnme Araştırma Grubu’ndan bilim insanları, Covid-19 ve felç arasındaki ilişkiyi anlamak için 100 binden fazla hastayı kapsayan 61 küresel çalışmayı analiz etti.

Journal of Stroke adlı bilimsel dergide yayımlanan araştırmanın sonuçlarında Coronavirüs nedeniyle hastaneye yatırılan her bin kişiden 14’ünün felç olduğu ortaya çıktı.

Çalışmanın yazarlarında Hugh Markus, bu durumun dünya genelinde Covid-19 teşhisi konulan binlerce kişinini felç olabileceği anlamına geldiğini söyledi.

Markus, "Veriler, felç oranın 0,014 olduğunu gösteriyor. Bu da hastanede yatan 100 kişiden en az birinin Covid-19 kaynaklı felç geçirdiğini ortaya koyuyor" dedi.

Araştırmacılar, Coronavirüs nedeniyle en sık görülen felç türünün, akut istemik inme olduğunu açıkladı. Kalp hastalıklarından sonra dünya genelinde ikinci gelen ölüm nedeni olan inme, kan pıhtısının damarı tıkaması veya kan damarının yırtılması sonucu beyne giden kan akımının bozulmasıyla oluşuyor. Akut istemik inme oluştuğunda ilgili beyin hücreleri ölüyor.

Bununla birlikte, bilim insanları felç geçirme riskinin, diyabet ve kalp hastalıkları gibi altta yatan sağlık sorunlarının varlığıyla arttığını belirtti. Ayrıca yaş yükseldikçe inme görülme sıklığının da arttığı bildirildi. Ancak, araştırmacılar nadir de olsa Covid-19 hastası olan gençlerde ve önceden sağlık sorunları olmayanlarda da felcin görüldüğünü belirtti.

Öte yandan, araştırmacılar felçlerin tipik olarak enfeksiyondan birkaç gün sonra meydana geldiğini ve Coronavirüs'ün belirtilerini asla göstermeyenleri de etkilediğini buldu. Asemptomatik vakalarda görülen felçlerin sıklığı hakkında uyarı yapıldı.

Çalışmayı gerçekleştiren araştırmacılar, bu nedenle inme nedeniyle hastaneye yatırılan tüm hastalara, semptom gösterip göstermeksizin Covid-19 testi yapılması gerektiğini bildirdi.

Diğer taraftan, uzmanlar felç görülme riskinin cinsiyetler arasında ayrım göstermediğini, ancak Covid-19’lu felç hastalarının, virüsü taşımayan felç hastalarına göre ölüm riskinin iki kat fazla olduğunu ifade etti.

Covid-19 nedeniyle felç geçirenlerde ölüm oranın yüzde 31,5 olduğu açıklandı. Buna karşın Covid-19 olmayan felç hastalarında ölüm oranın yüzde 12 olduğu görüldü.

Bilim insanları, Covid-19’un neden felce sebep olduğunu net bir şekilde açıklamak için araştırmalarını sürdürüyor. Ancak, yaygın olarak, Coronavirüsün sebep olduğu kan pıhtılaşması ve sitokin fırtınası ana neden olarak görülüyor.