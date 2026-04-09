Hastaneye kaldırılan UBP Milletvekili Hasan Küçük anjiyo olacak
Meclis oturumu sırasında aniden rahatsızlanan Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hasan Küçük'e sabah saatlerinde anjiyo yapılacağı bildirildi.
A+A-
Küçük, yüksek tansiyon nedeniyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.
Meclis oturumu devam ederken fenalaşan Küçük’e ilk müdahale Meclis revirinde yapıldı. Tansiyonunun uzun süre düşmemesi üzerine hastaneye sevk edilen Küçük, burada yoğun bakımda müşahade altına alındı.
Bu haber toplam 260 defa okunmuştur
Etiketler : hasna küçük