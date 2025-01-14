“Hastanelerde; uzmana, ilaç ve malzemeye ulaşmada sıkıntı yaşanıyor”

CTP Lefkoşa Milletvekili Sıla Usar İncirli, “Hastanelerde Yaşanan Sorunlar” konusunda konuştu.

İncirli, hastaların çeşitli rahatsızlıklar nedeniyle şifa almak için hastanelere başvurduğunu dile getirerek, “Hastaneler şifahaneye değil eziyethaneye dönüştü” dedi.

İncirli, Sağlık Bakanlığı’nın DSÖ’nün ülkedeki paydaşı olduğunu, bakanlığın paydaşlarının ise sendika ve sivil toplum örgütleri olduğunu belirtti.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde hastaların karşılanması, park ve trafik akışında sıkıntı olduğunu dile getiren İncirli, buna yönelik önlem alınmasını talep etti.

Trafik sıkıntısına yönelik personel görevlendirilmesi gerektiğini belirten İncirli, “Yeni istihdam edilen personel nerede görevlendirildi, görev tanımları ve çalışma saatleri nedir?” diye sordu.

İncirli, kamu sağlık hizmetlerindeki bürokratik işlemlere yönelik şikayetler bulunduğunu, hızlı işleyebilmesi için tedbirler alınması gerektiğini söyleyerek, hastanelerde, uzmana, ilaç ve malzemeye ulaşmada sıkıntı yaşandığını belirtti.

Yeni tedaviye başlayacak kanser hastalarının ilaçlarında eksiklikler bulunduğunu dile getiren İncirli, teminde gecikme ve aksamalar yaşanmasının hastaların moralini bozduğunu söyledi.

Hastanelerin yönetim kurullarının açık ve şeffaf çalışması ve şikayet mekanizmalarının da kurulması gerektiğini söyleyen İncirli, küçük hataların tespit edilmesi ve önlenmesi için bunların karşılanması gerektiğini kaydetti.

Evrensel Hasta Haklarının hazırladığı raporlara değinen İncirli, yol gösterici unsurlar yer aldığını söyledi.

Raporda, kamu hastanelerinden alınan hizmetlerle ilgili memnuniyetsizlik yaşandığının görüldüğünü söyleyen İncirli, erken ölümlerdeki artış sebeplerinden birinin de bu olduğunu halkın hastaneden hizmet alamadıklarından hastaneye gitmediklerini kontrol yaptırmadıklarını, randevu da alamadıklarını belirtti.

İncirli, rapora göre, insanların sağlık hizmetlerine erişemediklerini, hastanelerden hizmet alamadıklarını dile getirdiğini, özeldeki hizmetlerin de maddi nedenlerden ulaşılabilir olmadığını söylediklerini ifade etti.

Mevsimsel gribe yönelik yetkililerin, “artış ve endişe olmadığı” mesajı vermesinin doğru olmadığını, bunun halkın önlem almasını önlediğini söyleyen İncirli, doğru mesaj vermenin halkın kendini korumasını sağlayacağını belirtti.

İncirli, grip aşısı yapılan kişilerin sayısını ve kaç kişinin gripten öldüğünü sordu.