Hastaneler perişan, sağlıkçılar dertli

▶ Yıkılmaya yüz tutmuş hastane binaları, ilaçsız günler, personel eksikliği, servislerin yetersizliği... YENİDÜZEN’e konuşan sağlıkçılar, “Sorunlar beklemekle çözülmez. Alternatifli yollar aranmalı” diye konuşuyor…

● Hekimler Sendikası (Tıp-İş) Başkanı Dr. Şükrü Onbaşı: “Hastalarla muhatap olan bizleriz ama sorunların kaynağı bizler değiliz. Eksiklikle ilgilenmek istemiyoruz. Biz sadece işimizi yapmak istiyoruz”

● Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Ahmet Özant: “Bütün paydaşlar bir araya gelerek kalıcı sürdürülebilir yeni bir sağlık sistemi için çalışmalar yapılmalıdır.

● Eczacılar Birliği Genel Sekreteri Dicle Tekiner: “İlaç sorunu uzun bir süredir devam ediyor ve bu sorun günden güne daha da büyüyor. İnsanlar ilaca erişemiyor”

● Eski Sağlık Bakanı ve CTP Milletvekili Filiz Besim: “Emekli olan yerine doktor bulamıyoruz, Yeterli hemşiremiz yok, sağlık çalışanları perişan halde. Sağlıkta çok ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Yataklı Tedaviler Kurumu Yasası şart…”

● Sağlık Bakanlığı: “Eksik ilaçlar peyderpey geliyor”

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Yıkılmaya yüz tutmuş hastane binaları, ilaçsız günler, personel eksikliği, servislerin yetersizliği, personel eksikliği... Sağlıkçılar, tüm bu sorunlar yaşanırken UBP-DP-YDP Hükümeti’nin önceliğini başka konulardan yana kullandığını ifade ediyor.

Sektörde hizmet veren kesimler, YENİDÜZEN’e konuşarak sağlık alanında birçok sorunun olduğuna dikkat çekti, “Neresinden tutarsak elimizde kalıyor” yorumunu yaptı.

İlaç eksikliği konusunda Türkiye dışında başka pazarlara yönelmesi gerektiğini anlatan sağlıkçılar, yeni hastanelere ihtiyaç olduğunu söyledi. Sağlıkçılar, personel sıkıntısının ise uzun bir süreden beridir bekleyen Yataklı Tedaviler Kurumu Yasası’nın Meclis’ten geçirilmesiyle çözüleceğini ifade etti.

Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, bir süreden beridir eksik olan bazı ilaçların peyderpey geldiğini duyurdu.

İlgili kesimler ne dedi?

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş) Başkanı Dr. Şükrü Onbaşı:

“Eksikliklerle ilgilenmek değil, işimizi yapmak istiyoruz”

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş) Başkanı Dr. Şükrü Onbaşı YENİDÜZEN’e yaptığı değerlendirmede, sağlık alanında birçok eksiklik olduğuna dikkat çekerek, “Hastalarla muhatap olan bizleriz ama sorunların kaynağı bizler değiliz. Eksiklikle ilgilenmek istemiyoruz. Biz sadece işimizi yapmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Sağlık alanında; ilaç, malzeme, yatak, servis, personel gibi çok ciddi sorunların olduğunun altını çizen Onbaşı, “Bizim artık tam teşekkürlü yeni bir hastaneye ihtiyacımız var” dedi.

Geçtiğimiz haftaki eylemin yurttaşlara sorunların kaynağının doktorlar olmadığını dikkat çekmek yaptıklarını aktaran Tıp-İş Başkanı Onbaşı, sorunların devam etmesi halinde haklarını aramaya devam edeceklerini söyledi.

Sağlıkla ilgili ciddi çalışmalar yapılması gerektiğini belirten Tıp-İş Başkanı Dr. Şükrü Onbaşı, “Yataklı Tedaviler Kurumu Yasası’nın komitelerde başlandığını, bu yasanın bir an önce Meclis’ten geçmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Ahmet Özant:

“Yeni bir sağlık sistemi için çalışmalar yapılmalıdır”

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Ahmet Özant, yıllarıdır taleplerinin yeni bir devlet hastanesi olduğunu ve Yap- işlet-devret şeklindeki Şehir Hastanesi’nin doğru bir proje olmadığını dile getirdi. Güzelyurt Hastanesi’nin yıllardır bitirilmediğini hatırlatan Özant, ilgili hastane için son 2 yıldır bütçe ayrılmadığının da altını çizdi.

Hastanelerde ihtiyaç duyulan personel ve doktorlar için münhaller açıldığını ve yeni personel alındığını belirten Dr. Özant, ihtiyaçlar doğrultusunda yeterli kadrolar için Maliyeden onay alınamadığını öğrendiklerini söyledi. “Sağlıkta ihtiyaç duyulan yatırımlar için istenirse bütçe oluşturulabileceği kanısındayız. Para israf edilmeden keyfi yönden istenilenler için değil, ihtiyaçlar doğrultusunda harcanmalıdır” ifadelerini kullanan Tabipler Birliği Başkanı Dr. Ahmet Özant, “Halkın daha kolay ve eşit olarak bu hizmetlere ulaşımının sağlanması şarttır” dedi.

İnşaat Mühendisleri Odası’nın (İMO) deprem riski taşıyan binalar hakkında da görüş bildiren Tabipler Birliği Başkanı, bu konuda ne yapılacağı ve nasıl bir planlama yapılacağının kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini söyledi.

Tabirler Birliği Başkanı Dr. Ahmet Özant son olarak şöyle konuştu:

“Bütün paydaşlar bir araya gelerek kalıcı sürdürülebilir yeni bir sağlık sistemi için çalışmalar yapılmalıdır. Esasen odaklanılması gereken konu budur. Yapılacak protokoller, tüzükler ve yasal çalışmalar Tabipler birliğini dışlayarak yapılmamalıdır. Meslek örgütleri olarak isteğimiz dışında yasalarmızı by-pas edecek protokollere ve yasal çalışmalara karşıyız.”

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Genel Sekreteri Dicle Tekiner:

“İlaç sorunu devam ediyor, günden güne daha da büyüyor…”

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Genel Sekreteri Dicle Tekiner ilaç sıkıntısının halen devam ettiğini, sorunun henüz çözülmediğini, günden güne daha da büyük sorun haline geldiğini belirtti. Hemen hemen tüm hastaların ilaç sıkıntısı yaşadığını ifade eden Tekiner, “İlaç sorunu uzun bir süredir devam ediyor ve bu sorun günden güne daha da büyüyor. İnsanlar ilaca erişemiyor. İmkânı olanlar kapı kapı dolaşıp ilaç bulmak için çare arıyor. Eğer Güney Kıbrıs’ta alması gereken ilaç varsa kur farkına ve fiyatına bakmadan gidip alıyor. İmkânı olmayanların ise, doktorları ya başka tedavi yoluna başvuruyor, ya da çaresiz bir şekilde ilacın gelmesini bekliyor. Artık parayla bile ilaca erişim yok” şeklinde konuştu.

“Piyasada olan ilaçlar geliyor”

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Genel Sekreteri Tekiner, bu süreçte ülkeye bazı ilaçlar geldiğini ancak o ilaçların ihtiyaç fazlası nedeniyle hemen bittiğini anlattı. Sorunun Türkiye kaynaklı olduğunu söyleyen Tekiner, ilaç ithali için başka çareler de aranması gerektiğini ifade etti.

Dicle Tekiner şunları söyledi:

“Eksik olan ilaçlardan az miktarda olsa geldi. Ama gelen ilaçlar, ihtiyaç fazlasından dolayı hemen tükendi. Bazı ilaçlar ise ithal edildi ama onlar zaten piyasada var olan ilaçlardı. Biz sürekli olarak bu konuda uyarılarda bulunduk. Birlik olarak eylem yaparak, insanların sağlık haklarını elinden almayız ama piyasada ilaç olmayınca eczaneler amacına hizmet etmiş olmaz. Geçtiğimiz Ocak ayında bir kriz masası oluşturulmuştu ama o masa sadece 2 kez toplanabildi. Aslında tüm kesimler ilaç sıkıntısının farkında. Sorun ekonomik ve Türkiye temelli… Bunun çözümü bizim elimizde yok çünkü zaten Türkiye’de de eksik olan ilaçlardan bahsediyoruz. Şöyle ki, ‘Biz bir şey yapamayız’ demekle sorun çözülmüyor. Bu sorun, Türkiye’den ilaç geleceğini beklemekle çözülmez. Yeni alternatif çözümler üretmeliyiz.”

Eski Sağlık Bakanı ve CTP Milletvekili Filiz Besim:

“Neresinden tutarsak elimizde kalıyor”

Eski Sağlık Bakanı ve CTP Milletvekili Filiz Besim, sağlıkta ciddi sorunlar yaşandığını belirterek, “Neresini tutarsak, elimizde kalıyor” yorumunu yaptı, hükümet yetkililerinin bu sorunların çözümü için somut bir çalışma yapmadığını söyledi. Bilirkişi raporlarında yıpranış veya eski hastane binalarının bir an önce iyileştirilmeye gidilmesi gerektiğinin sonucu çıktığını hatırlatan Besim, bu çalışmaların ivedi olarak yapılması gerektiğini ifade etti. Girne Hastanesi’nin inşaatının devam ettiğini belirten Filiz Besim, Güzelyurt Hastanesi’nin de bir an önce inşaatına devam edilip, iki hastanenin de bitirilmesi ve hizmete açılması gerektiğini ifade etti.

“İlaç eksikliği yüzünden hayatını kaybeden insanlarımız var”

CTP Milletvekili Besim ilaç eksikliği sorunun yaklaşık 2 yıldan beridir devam ettiğini, ilaçların yüzde ancak 40’ının adaya ulaşabildiğini söyledi. Bunun bu şekilde devam etmesi durumunda yaz aylarında büyük sıkıntılar yaşanacağının altını çizen Besim şöyle devam etti: “İlaç eksikliği ciddi bir sorun. İnsanlarımız ilaçlarını düzenli bir şekilde alamadıkları için tedavi olamıyor. Başka alternatif arayan insanlar, parası yoksa beklemek zorunda kalıyor. Bu yüzden belki de birçok hastayı da kaybediyoruz.

Böylesi bir sorunu hep gündeme getiriyoruz ama ne yazık ki çözüm yok. Başka pazarları zorlayıp ilaç bulmalıyız. Bu işin daha çok peşine düşmemiz lazım…”

“Yataklı Tedaviler Kurumu Yasası şart…”

Eski Sağlık Bakanı Besim, hastanelerdeki kadro sayısının yetersiz olduğunu da belirterek, uzun bir süredir Meclis’te bekleyen Yataklı Tedaviler Kurumu Yasası’nın bir an önce Meclis’ten geçip, yürürlüğe girmesi gerektiğini söyledi. Besim, “Emekli olan yerine doktor bulamıyoruz, Yeterli hemşiremiz yok, sağlık çalışanları perişan halde. Sağlıkta çok ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Yataklı Tedaviler Kurumu Yasası şart…” ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı: Eksik olan ilaçlar ülkemize geldi

Sağlık Bakanlığı, İlaç ve Eczacılık Dairesi'ne ağrı kesici, kan sulandırıcı, böbrek nakil ilaçları, nefroloji ilaçları, onkoloji, zona ve kolesterol ilaçları, diyabet, antibiyotik, difteri ve tetanoz, parkinson ilaçlarının dün itibariyle geldiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, ilaçlar peyderpey ülkemize gelmeye devam ettiği belirtildi.

Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasında bahsettiği ülkemize gelen ilaçların listesi şöyle:

ELİQUİS 2.5MG Antikoagülanlar, Kan sulandırıcı

ELİQUİS 5MG Antikoagülanlar, Kan sulandırıcı

KAPEDA 500MG ONKOLOJİ İLACI.

CONTRAMAL 50MG AĞRI KESİCİ

CONTRAMAL RETARD 100MG AĞRI KESİCİ

REVOLADE 50MG KAN SULANDIRICI

FEMERA 2.5MG ONKOLOJİ İLACI.

ASACOL 800MG Enflamatuvar bağırsak hastalığı

VALTREX 500MG Zona tedavisi

LATİXA 375MG Kolesterol ilacı

GALVUS 50MG Diyabet ilacı

PROGRAF 1MG (BÖBREK) NAKİL HASTALARI İÇİN

PROGRAF 0.5MG (BÖBREK) NAKİL HASTALARI İÇİN

MYFORTİC 180MG (BÖBREK) NAKİL HASTALARI İÇİN

MYFORTİC 360MG (BÖBREK) NAKİL HASTALARI İÇİN

PEXOLA ER 1.5MG Parkinson tedavisi

CRESTOR 10MG Kolesterol ilacı

DT ANTİBİYOTİK

(TD-VAC) 0.5ML İM Difteri ve tetanoz

DİFTERİ-TETANOZ AŞISI Tdap tetanos ve difteri