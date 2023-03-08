Hastanede İmmünolji ve Alerji Hastalıkları Uzmanı hizmet vermeye başladı

Sağlık Bakanlığı, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde bugünden itibaren “İmmünolji ve Alerji Hastalıkları Uzmanı” bir doktorun hizmet vermeye başladığını duyurdu.

Açıklamada, hizmet almak isteyenlerin 1101 randevu sistemine başvurarak randevu alabilecekleri belirtildi.