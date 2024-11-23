Hastanede bıçakla kendine zarar vermeye çalışan şahıs tutuklandı
Barış Ruh ve Sinir Hastalıları Hastanesinde, M.F.G. (E-43) kendisine tedavi yapılmadığı gerekçesiyle bağırıp çağırdı, tasarrufundaki çakıyı görevli polislere gösterdikten sonra kendisine zarar vermeye çalıştı.
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Lefkoşa’da dün Barış Ruh ve Sinir Hastalıları Hastanesinde, M.F.G. (E-43) kendisine tedavi yapılmadığı gerekçesiyle bağırıp çağırdı, tasarrufundaki çakıyı görevli polislere gösterdikten sonra kendisine zarar vermeye çalıştı.
Bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.
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