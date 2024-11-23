Hastanede bıçakla kendine zarar vermeye çalışan şahıs tutuklandı

Lefkoşa’da dün Barış Ruh ve Sinir Hastalıları Hastanesinde, M.F.G. (E-43) kendisine tedavi yapılmadığı gerekçesiyle bağırıp çağırdı, tasarrufundaki çakıyı görevli polislere gösterdikten sonra kendisine zarar vermeye çalıştı.

Bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.