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Hastanede bıçakla kendine zarar vermeye çalışan şahıs tutuklandı

Hastanede bıçakla kendine zarar vermeye çalışan şahıs tutuklandı

Barış Ruh ve Sinir Hastalıları Hastanesinde, M.F.G. (E-43) kendisine tedavi yapılmadığı gerekçesiyle bağırıp çağırdı, tasarrufundaki çakıyı görevli polislere gösterdikten sonra kendisine zarar vermeye çalıştı.

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Lefkoşa’da dün Barış Ruh ve Sinir Hastalıları Hastanesinde, M.F.G. (E-43) kendisine tedavi yapılmadığı gerekçesiyle bağırıp çağırdı, tasarrufundaki çakıyı görevli polislere gösterdikten sonra kendisine zarar vermeye çalıştı.

Bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

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