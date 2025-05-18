“Hastanede bekletildiğini” öne sürdü, cam kapıyı yangın tüpüyle kırdı

Girne Akçiçek Hastanesi’nde hasta halde bekletildiğini iddia eden M.G., acil servis bekleme salonunda bağırıp çağırdıktan sonra yangın söndürme tüpünü cam kapıya fırlatarak kırdı.

Tutuklanan zanlı, “Kasti Hasar, Rahatsızlık ve Uygunsuz Tavır ve Hareket” suçlamalarıyla mahkemeye çıkarıldı.

Olay, 17 Mayıs 2025 tarihinde saat 12.30 sularında meydana geldi.

Karaoğlanoğlu’nda ikamet eden M.G., acil serviste bekletildiği gerekçesiyle yüksek sesle bağırarak çevreyi rahatsız etti.

Polis raporuna göre, zanlı ellerini ve kollarını gelişi güzel sallayarak uygunsuz davranışlarda bulundu, ardından salonda bulunan 6 kiloluk yangın söndürme tüpünü alarak yaklaşık 1x2.5 metre boyutundaki cam giriş kapısına fırlatıp kırdı.

Polis memuru Zafer Yıldız, zanlının olay yerinde suçüstü yakalandığını ve yangın tüpünün emare olarak alındığını belirtti.

Olayla ilgili soruşturmanın henüz yeni olduğunu ve alınması gereken birçok ifade bulunduğunu söyleyen polis, zanlının serbest kalması halinde tahkikata etki edebileceğini vurgulayarak 2 gün tutukluluk talebinde bulundu.

Mahkemede sunulan şahadeti değerlendiren Yargıç Hazan Aksun, zanlı M.G.’nin soruşturma amaçlı olarak 2 gün poliste tutuklu kalmasına karar verdi.