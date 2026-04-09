Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası’nın diğer sendikalarla birlikte yürüttüğü mücadele kapsamında hastane ve kamu sağlık birimlerinde başlatılan grev askıya alındı. Sendika, 9 Nisan 2026 itibarıyla grevin askıya alındığını ve sağlık hizmetlerinin normale döndüğünü açıkladı.

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası Başkanı Özlem Gürkut, “Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası’nın, tüm diğer sendikalar ile ortak yürüttüğü mücadele kapsamında hastane ve tüm kamu sağlık birimlerinde yapmakta olduğu greve, 9 Nisan 2026 tarihi itibarıyla ara verilmiştir.” dedi.

Gürkut, “Bugün itibarıyla hastane ve sağlık merkezlerimizde normal hizmete dönülmüştür.” ifadelerini kullandı.